Adele tuller med vekttapet under sjeldent TV-opptreden

Superstjernen var til fansens store glede tilbake på skjermen som gjesteprogramleder for «Saturday Night Live», søndag morgen norsk tid.

32-åringen har vært borte fra rampelyset en god stund, og holdt fansen på pinebenken når det kommer til ny musikk.

Nå ledet hun det direktesendte humorshowet fra New York, tolv år etter hun fikk sitt store gjennombrudd i USA på det samme programmet.

Tuller med vekten

Etter bruddet med eks-mannen har London-sangeren holdt en lav profil. Tidligere i år sjokkerte hun en hel verden ved å poste et Instagrambilde i sammenheng med sin 32-årsdag, som viste en stor vektnedgang og ble mye omtalt i media.

Artisten selv har tidligere uttalt at hun ikke bryr seg om kommentarene, at hun føler seg like bra og selvsikker i kroppen uansett vekt – og at hun kun vil endre seg for sin egen skyld og ingen andres.

Under SNL-sendingen åpner hun derimot hele showet med noen vitser om vekttapet.

– Jeg vet at jeg ser veldig annerledes ut enn sist. Det er faktisk på grunn av COVID-restriksjonene og reiseforbud. Jeg kunne bare ta med halve meg, så jeg valgte denne halvparten, sier hun og mottar stor applaus.

Turte ikke fremføre ny musikk

Gabi Wilson alias H.E.R. var den musikalske gjesten under sendingen. Det var mange var spente på om stjernen selv kom til å fremføre ny musikk, noe hun sa at hun var for nervøs til å gjøre og fordi albumet ikke er klart enda.

Men fansen fikk likevel høre den kjente sangstemmen da hun brøt ut i sang under en «The Bachelor»-parodi, hvor hun fremførte flere av sine største hits som «Rolling in the Deep», «Hello», «Someone Like You» og «When We Were Young».

Under den samme parodien tuller hun også med de mange kjærlighetssorgene hun har hatt opp gjennom.

– Jeg er her fordi jeg har hatt mye hjertesorg i livet mitt - først som 19 år, og deretter mer kjent som 21 år, og deretter enda mer kjent, som 25 år," sa hun og refererte til titlene på sine første tre album.