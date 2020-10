Southampton utspilte serielederen: – Jeg er sjokkert

Southampton – Everton 2–0 (2–0)

Se James Ward-Prowse vakre mål øverst!

Etter at Carlo Ancelotti fikk lov til å åpne Evertons lommebok i overgangsvinduet har blåtrøyene fra Liverpool virkelig levert.

Fire seire og én uavgjort var fasit før søndagens kamp mot Southampton.

James Rodriguez og Dominic Calvert-Lewin har til tider ødelagt motstandernes forsvar denne sesongen, men mot Southampton klarte aldri duoen å sette sitt preg på kampen.

Da Lucas Digne pådro seg direkte rødt kort var det aldri noe vei tilbake for Everton.

– Jeg håper at spillerne tar med seg følelsen av at når vi gjør det vi er kapable til, så er vi et veldig bra lag, sier Southampton-trener Ralph Hasenhüttl etter kampen.

– Jeg er sjokkert

Sett bort fra et skudd i tverrliggeren fra Gylfi Sigurðsson klarte ikke Everton å skape noe som helst i den første omgangen. Det gjorde derimot hjemmelaget.

Med Danny Ings i front gikk rødtrøyene i strupen på serielederen fra Liverpool. Etter 27 minutter fikk de betalt.

James Ward-Prowse kombinerte med Danny Ings og befant seg plutselig på skuddhold. Southampton-kapteinen viste ingen nåde og hamret balle ni det lengste hjørnet.

Åtte minutter senere var tok Ings serveringsrollen på nytt. Denne gangen driblet han av to mann før han fikk lagt inn mot Che Adams. Spissmakkeren dempet ballen, før han satte den i mål. Dermed kunne Southampton gå til pause med 2-0.

– Jeg er sjokkert over det jeg har sett i første omgang. Jeg er først og fremst positivt sjokkert over den gode prestasjonen til Southampton, var konklusjonen til TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

– Den passiviteten som Everton har vist er sjokkerende. Mye har gått på skinner for dem hittil. De har en tøff dag på jobben, men det hører med. Ancelotti må gjøre jobben i pausen, jeg nekter å tro at de kan prestere en slik prestasjon også i andre omgang, sa Thorstvedt.

Kapteinen sendt i garderoben

I pausen kom det første grepet. Bernard kom inn til sin første kamp i Premier League denne sesongen, da han erstattet Alex Iwobi.

Byttet hjalp lite. Everton hadde store problemer med å få i gang spillet sitt, og etter 70 minutter skulle det bli enda vanskeligere.

Everton-kaptein Lucas Digne kom på etterskudd da Kyle Walker-Peters avanserte forbi ham. Digne tråkket på foten til Southampton-backen, som gikk i bakken. Dommeren var raskt oppe med det røde kortet, og franskmannen måtte spasere mot garderoben.

Det røde kortet ble spikeren i kisten for et tamt Everton-lag. Southampton hadde få problemer med å sikre seieren med en mann mer på banen.

– Vi trenger ikke å gjøre store endringer etter dette tapet. Alle kamper lever sitt eget liv, men vi trenger ikke å miste selvtilliten etter denne kampen, sier Everton-trener Carlo Ancelotti etter kampen.



Med seieren klatret Southampton opp til femteplass, tre poeng bak Everton på topp.