– Faren min døde av korona mens han reddet andres liv

Hun holder god avstand og vil helst ikke ta av seg munnbindet. Siden faren til Ségolène døde i april, har hun ikke gått på restaurant og møter færrest mulig mennesker. Hun er svært redd for å bli smittet.

Men familien ønsker å snakke om hva som skjedde med familiefaren Eric Loupiac (60). Derfor har hun gått med på å møte oss. Faren jobbet som lege på et sykehus i nærheten av Lyon. I april døde han etter å ha blitt smittet med korona.

– Pappa var snill og glad. Selv om han var 60 år, så var han som en ungdom. Han tullet og tøyset med oss, forteller hun.

Ségolène jobber i forsikringsbransjen i Paris og vanligvis er hun på kontoret som ligger ved landemerket La Dèfense. Nå jobber hun hjemmefra.

Familien er en av flere familier som har anmeldt den franske regjeringen for håndteringen av pandemien.

– Faren min døde mens han utførte jobben sin. Han ville redde liv. Det er mange leger, sykepleiere og annet helsepersonell som har dødd. Noen må være ansvarlig for det, sier Ségolène.

– Mannen min var en helt

På den andre siden av Paris møter vi Hakima Djemaoui (48). Hun kjører oss rundt i sin MINI Cooper. Vanligvis brukes den til sykebesøk.

Vi er på vei til legekontoret hvor hun jobbet sammen med mannen sin. Det ligger i en av de beryktede forstedene til Paris. Områder som er tett befolket, og hvor det bor mange innvandrere. Både fattigdommen og kriminaliteten er høy. Blokkene er grå og triste.

Hakima Djemaoui (48) mener mannen var en helt, som døde på post i kampen mot korona. i april døde ektemannen av Covid-19. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Folk her trenger helsehjelp. Mannen min var en mann av kategorien helt. For meg var han en helt, en martyr, også for barna våre, sier hun.

For mannen var jobben som lege blant samfunnets aller svakeste, ett kall.

– Vi er fortsatt i sorg, og nå ser vi den andre bølgen. Noen ganger blir vi redde, for vi er fem personer hjemme. Den dritten er fortsatt her, pandemien, sier hun.

Hakima styrer bilen inn på parkeringsplassen foran mannens gamle legekontor. Hun peker bort på en høyblokk, som hun forteller er full av rusmisbrukere.

Kjærligheten ga dem fire barn. I alderen 9 til 21 år. Paret var en klippe i den svært belastede forstaden, hardt rammet av korona. De var gift i 23 år og i 17 av dem jobbet de sammen på legekontoret.

I begynnelsen av pandemien var det mangel på helt nødvendig smittevernutstyr, som munnbind. Hakimas ektemann ofret seg alltid for pasientene, og delte de få munnbindene han hadde med pasienter som var utsatt. Utenfor legekontoret var køen mange ti-talls meter lang. Over 230 mennesker er døde av korona i dette lille området.

Ektemannen Ali døde av covid-19 allerede i mars. Hakima har anmeldt regjeringen for håndteringen av pandemien.

– Jeg har anmeldt, fordi jeg vil at det skal innrømmes at mannen min måtte jobbe som almennlege uten munnbind, sier Hakima.

Razziaer etter anmeldelsene

Advokat Fabrice di Vizio representerer mange som har mistet sine av korona. Allerede i januar skal det internt i regjeringen ha vært slått alarm om faren for en pandemi og katastrofal mangel på smittevernutstyr.

– Munnbind ble ikke bestilt, det kunne vært gjort. Tester ble ikke bestilt, det burde vært gjort. Det fantes ingen strategi, sier advokat di Vizio.

Han legger til at det kunne vært mulig å stenge delvis ned, før smitten bredte seg. Det hadde vært mulig å sette inn tiltak før mars. Når dette ble gjort i mars, så var det for sent.

Advokat Fabrice Di Vizio i Paris representerer flere familier som har anmeldt franske politikere for håndtering av pandemien. Han mener regjeringen sendte folk rett i døden. Foto: Santiago Vergara/TV 2

I midten av oktober gjennomførte fransk politi razziaer både mot den tidligere statsministeren og flere nåværende og tidligere ministere. Både mobiltelefoner og datautstyr ble beslaglagt. Målet er å finne ut hvilke meldinger som ble sendt mellom ulike medlemmer av regjeringen, da alarmen om koronaen gikk internt.

Over 34 000 er døde av covid-19 i Frankrike til nå. Advokaten mener regjeringen sendte mange rett i døden. En sterk påstand som han forsvarer uten å tvile.

– Det er sterkt, men det er sant. Alt handler om spørsmålet: Hvem visste hva på hvilket tidspunkt? Det er det hele, sier advokaten.

7000 helsearbeidere døde

Det er ingen eksakte tall i Frankrike over hvor mange som jobbet i helsesektoren som har blitt smittet og dødd. Helseminister Olivier Véran sier til TV-kanalen BFM at dette er et komplisert spørsmål. I juni opplyste legenes pensjonskasse at 46 leger var smittet og døde av korona.

Hakima kjemper for rettferdighet for både den avdøde ektemannen og barna deres. Hun har tårer i øynene når hun forteller om hvor vanskelig det er å sitte igjen med de fire barna og så mange spørsmål.

– Det er ikke lett det jeg har vært igjennom. Barna mine har lidd. Jeg elsker barna mine, og jeg kommer ikke til å stoppe denne kampen.