Seks blindpassasjerer funnet på oljetankskip ved Storbritannia

Kanalen skriver at «minst et halvt dusin» blindpassasjerer ble funnet om bord på skipet, søndag.

Ifølge Skys reporter har flere medlemmer av skipets mannskap nå gått i ly om bord på skipet. Politiet har foreløpig ikke bekreftet dette.

– Vi er klar over at vi har å gjøre med en pågående hendelse om bord på et fartøy som ligger sør for Isle of Wight, sa den lokale politistyrken i en uttalelse.

Avkrefter kapring

Kystvakten har bekreftet at de bistår politiet i å håndtere situasjonen.

SIKKSAKK: Skipet ser ikke ut til å ha stø kurs. Den blå pilen markerer et redningshelikopter. Foto: Marine Traffic

Politiet jobber med å undersøke hva som har skjedd om bord på skipet.

Skipseiernes advokater i Tatham & Co. sier til BBC at skipet ikke har blitt kapret.

Advokatgruppen bekrefter at det er blindpassasjerer om bord. Ifølge BBC har også mannskapet visst om blindpassasjerene en god stund.

Kanalen skriver også at Storbritannias forsvarsdepartement har avkreftet at militæret er involvert i håndteringen av situasjonen.

42.000 tonn råolje

Det har blitt opprettet en sikkerhetssone på fem nautiske mil rundt skipet.

Oljetankeren heter Nave Andromeda og er registrert i Liberia.

Skipet er 228 meter langt, og frakter over 42.000 tonn råolje. Skipet forlot Nigeria i forrige uke, og skulle i utgangspunktet legge til kai i Southampton søndag formiddag.