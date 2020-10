Hylles av dansepartneren: – Vi har skapt noe unikt sammen!

Det var Birgit Skarstein og Philip Raabe som måtte forlate parketten denne uken. Dette til tross for at paret var på andreplass etter dommernes vurderinger.

– For et fantastisk eventyr vi har fått være med på! Jeg har fått lært så utrolig mye nytt og blitt kjent med fantastisk fine mennesker. Også har jeg ikke minst fått tilbragt mye tid sammen med Philip, sier Skarstein etter at resultatet er klart.

At paret har blitt glade i hverandre gjennom mange uker på dansesenteret og på parketten, er det ingen tvil om.

– Du kommer alltid til å være mitt forbilde

Søndag delte Raabe et innlegg på Instagram hvor han takker alle som har stemt.

– Vi har vist Norge at rullstolldans finnes og vi har skapt noe unikt sammen! Skriver han i innlegget før han fortsetter med å takke Skarstein for alt de har opplevd sammen.

– Birgit Skarstein - hvor skal jeg begynne! For et forbilde og stjerne du er. For en champion! Du gir aldri opp, vil bare mer og mer og mer! Du har trent og trent så hardt, du har gitt meg så mye energi, skriver han og legger til:

– Du har lært meg så utrolig mye som jeg kommer ta videre med meg inn i voksenlivet. For en fantastisk person du er, og du kommer alltid til å være mitt forbilde. Takk for reisen ❤️ Avslutter han.

Gjensidige følelser

Skarstein delte selv et innlegg på sin Instagram som viser at følelsene er gjensidige.

Birgit Skarstein og Philip Raabe er ute av skal vi danse Skal vi danse. Foto: Espen Solli / TV 2

– Du er virkelig en stjerne, både som danser og menneske. Jeg klarer ikke å rettferdiggjøre i en oppsummeringspost hva du har gjort, så du må få en egen, skriver hun på Instagram.

Dansene til Skarstein og Raabe har både fått stående applaus, brakt frem tårer, imponerende løft og hyllest gjennom programmene.

– Jeg har fått så utrolig mange videoer fra så mange ulike mennesker som har funnet glede i dansen – uansett utgangspunkt. Det er det viktig at vi fortsetter med framover, sier Skarstein til TV 2 etter utrykelsen lørdag.