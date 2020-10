Fredrikstad rykket opp til Obos-ligaen

Fredrikstad - Brattvåg 6-0

Etter tre sesonger i andredivisjon er Fredrikstad tilbake i Obos-ligaen.

Opprykket ble sikret med søndagens 6-0-seier over Brattvåg hjemme.

Thomas Drage sendte FFK i ledelsen etter 21 minutters spill da han dro seg inn fra venstre og sendte av gårde et vakkert skudd i lengste kryss. Fem minutter etter pause kriget Ayoub Aleesami inn 2-0 på hjørnespark.

Jakob Lindström økte til 3-0 midtveis i andre omgang, før Riki Alba styrte inn 4-0 bare to minutter senere. To minutter før slutt scoret Kasander Getz 5-0. Med sekunder igjen var Nicolay Solberg på plass på en retur og trillet inn 6-0 for Fredrikstad.

Fredrikstad hadde målsjanser til å vinne kampen med enda større margin.

FFK har vært på nivå to og tre siden nedrykket fra Eliteserien i 2012.

Saken oppdateres!