Vidunderbarnet bøtter inn mål – om 27 dager får han endelig lov til å spille for A-laget

Youssoufa Moukoko (15) får ikke lov til å spille for Dortmunds A-lag før han er 16 år. 20. november kan Erling Braut Haalands lagkamerat få debuten.

– For å være ærlig var jeg ikke så god som han da jeg var 15 år. Det er utrolig å se at han er så god som han er. Jeg tror jeg aldri har sett en så god 15-åring.

Det sa Erling Braut Haaland om Youssoufa Moukoko tidligere i år. Vidunderbarnet nærmer seg Bundesliga med stormskritt. Hadde det vært opp til Borussia Dortmund hadde nok 15-åringen allerede fått debuten, men regelverket i Tyskland har enn så lenge satt en stopper for Moukoko.

Frem til 2. april 2020 var man nemlig nødt til å være 17 år før man fikk debutere i Bundesliga. Da bestemte Deutsche Fußball Liga (DFL) at aldersgrensen ble nedsatt til 16 år.

Dermed kunne Moukoko gni seg i hendene og vite at debuten kan komme allerede denne sesongen. Allerede 21. november, dagen etter 16-årsdagen kan stortalentet debutere mot Hertha Berlin.

Denne sesongen har han herjet for U19-laget og etter fire kamper står han med 13 mål. I alle kampene har han scoret hat trick.

Tre dager senere kan han bli tidenes yngste spiller i Champions League i møtet mot Club Brügge. Den rekorden holdes av Celestine Babayaro som debuterte for Anderlecht da han var 16 år og 87 dager gammel.

– Han trener med oss og holder nivået. Jeg var i Bryne da jeg var 15 år. Det kan ikke sammenlignes, sa Haaland om Moukoko.

Bryter barrierer

For selv om Moukoko kun er 15 år gammel har talentet vært snakket om i mange år. Som tolvåring ble det overskrifter etter at han ble toppscorer for Dortmunds U17-lag. Han ble også kalt opp til Tysklands U16-lag som tolvåring.

Da han var 14 år, signerte han en avtale med Nike verdt nesten 100 millioner kroner og som 15-åring fikk han debuten for Tysklands U20-lag.

Totalt har han scoret 90 mål på 56 kamper for U17-laget til Dortmund, mens han har scoret 47 mål på 25 kamper for U19-laget.

– Han var nødt til å spille med voksne

Borussia Dortmund står uten et klart spissalternativ til Erling Braut Haaland, noe som gjør veien frem til spilletid enda lettere for vidunderbarnet.

Haaland har levert fem mål på fem kamper denne sesongen. Han har også spilt samtlige minutter bortsett fra kampen mot Hoffenheim hvor han fikk 26 minutter.

Det store spørsmålet er nok hvor lang tid Moukoko trenger på å ta nivåforskjellen, for med Haaland i storform er det neppe noe hast for Dortmund-leiren.

Moukoko har store deler av årets sesong trent med Dortmunds A-lag noe som har vært en bevisst strategi.

– Jeg og Lucien (Favre) ønsket å integrere ham inn i A-laget så fort som mulig. Han var nødt til å lære seg å spille med voksne, sier Dortmunds sportssjef Michael Zorc i et intervju med Bundesligas hjemmeside.

Kommer fra samme by som fotball-legende

Moukoko ble født i Kamerun, nærmere bestemt i hovedstaden Yaoundé. Samme sted som Kamerun-legenden Roger Milla og NBA-stjernen Joel Embiid.

Sine første ti år levde han i hovedstaden sammen med besteforeldrene sine. Da han var ti år gammel, ble han hentet til Tyskland av sin far, som har bodd der siden 1990-tallet.

Kort tid senere ble han en del av St. Paulis akademi. Etter å ha hamret inn mål der, ble han hentet til Dortmund i 2016. Etter dette har karrieren skutt fart.