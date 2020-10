Hjem i sorg etter at faren ble skutt og drept av snikskytter

Vitaly Petrov skulle egentlig se til at alt gikk rett for seg under Portugals Grand Prix.

Den tidligere Formel 1-føreren Vitaly Petrov (36) skulle egentlig vært steward, altså en av dommerne, under Portugals Grand Prix søndag, men har trukket seg på grunn av en familietragedie.

– På grunn av personlige omstendigheter vil ikke Vitaly Petrov fortsette med sine oppgaver resten av helgen. FIAs (Det internasjonale bilsportforbundet) tanker går til Vitaly og hans familie, skriver Formel 1 i en pressemelding.

Drept av snikskytter

Årsaken er ifølge russiske medier at hans far, forretningsmannen Aleksandr Petrov, har blitt skutt og drept utenfor sitt hjem i den russiske byen Vyborg.

Aleksandr Petrov skal angivelig ha blitt skutt av en snikskytter, og skal ha blitt funnet av en vakt. Han døde på stedet.

Ingen er foreløpig arrestert for drapet på Petrov, som skal ha vært en av Vyborgs mest prominente forretningsmenn.

Sønnen Vitaly ble i 2010 tidenes første russiske Formel 1-fører. Han kjørte for Renault, Lotus og Caterham mellom 2010 og 2012. Totalt kjørte han 57 løp, og hans beste plassering var tredjeplassen i Australias Grand Prix i 2011. Han ble også nummer tre i 24-timersløpet på Le Mans i 2019.

Kontroversiell

At Petrov skulle være steward under helgens løp, ble for øvrig dårlig mottatt av Lewis Hamilton etter at russeren tidligere har kritisert Formel 1-superstjernens støtte til Black Lives Matter-bevegelsen.

– For meg var trøyen - og at alle skulle knele - for mye. Det er en personlig sak. Du har rett til å si det du vil i sosiale medier og intervjuer, men jeg tenker at den amerikanske staten selv er klar over disse problemene, sa Petrov.

– Men å be om handling fra Formel 1... Jeg tror halvparten av tilskuerne ikke hva han den trøyen handlet om, før de ble forklart det. Og la oss si at en fører innrømmer at han er homofil. Kommer det så et regnbueflagg med en oppfordring om at alle skal bli homofile? fortsatte Petrov.

Uttalelse har fått Hamilton, som søndag kan slå Michael Schumachers rekord om han vinner sitt 92. Formel 1-løp, til å stille spørsmål ved hvorfor Petrov ble steward.

– Jeg vil si det er overraskende å se at de vil hyre noen som har slike meninger, og som uttrykker seg så sterkt om ting vi forsøker å bekjempe. Du må ta det opp med dem, det er ikke noe jeg kan gjøre med det. Men vi bør definitivt inkludere mennesker som henger med i tiden, som er forståelsesfulle når det gjelder tiden vi lever i og sensitive med tanke på det som skjer rundt oss, sa han.

Uttalelsene kom før det ble kjent at Petrovs far hadde blitt drept.