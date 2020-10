Tre år gammel gutt døde etter skyteulykke i egen bursdag

Familiemedlemmer satt og spilte kort da de plutselig hørte et skudd.

Familien feiret treåringens bursdag da gutten fant et av familiens våpen og skjøt seg selv i brystet ved et uhell, skriver ABC News.

Ulykken skjedde i familiens hjem i Porter, Texas. Da nødetatene kom til stedet fant de gutten med skuddskader i brystet.

– Familie og venner hadde samlet seg for å feire treåringens bursdag, og da de spilte kort hørte de et skudd, skriver Montgomery County Sherrif's Office i en uttalelse på sosiale medier.

Ifølge myndighetene viser etterforskningen at barnet fant pistolen etter at den falt ut av et familiemedlems lomme.

Gutten ble kjørt til en brannstasjon i nærheten, der han døde av skadene.

– Vi sender våre tanker og bønner til familie og venner etter denne tragiske ulykken.



Myndighetene vil ikke si hvordan familiemedlemmet mistet våpenet, eller hvorvidt eieren av våpenet handlet på en uansvarlig måte.