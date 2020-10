Hagen vant kampvotering i Oppland

Kampen om førsteplassen på Frps stortingsliste for Oppland er over.

Nominasjonsmøtet i Oppland har talt. De vil ha Carl I Hagen på toppen av stortingsvalglista.

Det var knyttet stor spenning til møtet ettersom Lillehammer Frp foreslo Wenche Kristin Haug Almestrand som toppkandidat. De mente at Oppland burde ha en lokal kandidat som kunne sloss for Oppland og Innlandet på Stortinget.

Opptellinger på forhånd blant de 28 delegatene på nominasjonsmøtet viste at det var omtrent like mange som støttet hver av kandidatene. Men resultatet ble 16 - 12 i Hagens favør.

Hagen var innstilt på 1. plass av nominasjonskomiteen, som ikke hadde funnet plass til Almestrand på lista.

Hagen holdt et flammende innlegg for sitt eget kandidatur under møtet der han bl.a. sa at han var forbauset da han fikk forespørsel om plassen på toppen av lista. Men etter å ha tenkt seg om fant han ut at han kanskje kan bringe tilbake mange av de gamle velgerne som har forlatt partiet. Han understreket også at han har vært mer i Oppland de siste fire årene enn i Spania.

- Jeg vil kjempe i mot underregulering av pensjonister, redusere klimabevilgninger, jeg er i mot vindmøller, vi har mer enn nok vannkraft og vi må satse mer på skog og skogindustri. Jeg vil også jobbe for flere private bedrifter innen i helse og omsorg.

- Vil må heller være verdensmester i helse og omsorg enn verdensmester i u-hjelp og innvandring, sa Hagen på møtet.

Hagen gleder seg nå til å drive valgkamp i Oppland, sa han da han takket møtet for tilliten.

Wenche Almestrand fra Lillehammer har vært aktiv i Frp bl.a. i kommunestyret i byen i to perioder. Og sa at en forenklet hverdag for vanlige folk er noe hun brenner for.

- Det er viktig å jobbe mot avfolking av Oppland og sørge for å legge til rette for flere arbeidsplasser i regionen, sa hun på møtet og la litt mer vekt på sin lokale tilknytning til Oppland enn det Hagen gjorde.

5. desember er det nominasjonsmøte i Oslo Frp, og her er Hagen foreslått på 3.dje plassen. Hvis Hagen får denne plassen kan han også ha en mulighet til å bli valgt inn fra Oslo, men da skal Frp øke kraftig i oppslutning i forhold til dagens meningsmålinger. Ved kommunevalget i 2019 fikk Frp bare 5.3 prosent i Oslo.

Lars Rem fra Østre Toten ble valgt som andre representant på lista til Frp i Oppland.

Stortingsvalget er 13 september 2021.