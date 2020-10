Haaland får spesiell belønning av klubblegende

Få setter større pris på Dortmund-seier over erkerival Schalke enn Kevin Grosskreutz – klubblegenden som har vært supporter hele livet.

Lørdag så 32-åringen, som vant Bundesliga to ganger med Dortmund under Jürgen Klopp i løpet av sine seks år i favorittklubben, Erling Braut Haaland score et vakkert mål i favorittklubbens 3-0-seier.

Nå kommer Grosskreutz med en smakfull belønning til Haaland.

KLUBBHELT: Kevin Grosskreutz spilte seks år i favorittklubben Dortmund. Han var med på å vinne to Bundesliga-titler under Jürgen Klopp. I tillegg ble han verdensmester med Tyskland i 2014. Foto: Patrik Stollarz / AFP

– Erling Haaland er en flott fyr. Du har ett år med gratis mat hos Mit Schmackes, skriver Grosskreutz på Instagram.

Mit Schmackes er en restaurant Grosskreutz selv eier i Dortmund.

Manuel Akanji ga Dortmund ledelsen ti minutter inn i andre omgang. Noen få minutter senere doblet Erling Braut Haaland ledelsen med en utsøkt lobb, før Mats Hummels fastsatte resultatet til 3-0 med 13 minutter igjen av ordinær tid.

– Det er alltid deilig å vinne derbykamper. Det var fint å vinne i dag, sa Erling Braut Haaland til V Sport etter kampen.

Haaland står med sju mål på åtte kamper i alle turneringer denne sesongen. I Bundesliga har han fem fulltreffere og to målgivende på fem kamper. Bayern München-stjernen Robert Lewandowski er Bundesliga-toppscorer med ti scoringer så langt.

RB Leipzig leder ligaen ett poeng foran Bayern München og Dortmund. Schalke ligger nest sist i Bundesliga med ett poeng etter fem kamper.

Se Dortmund mot Zenit St. Petersburg på TV 2 Sport 1 og Sumo onsdag fra klokken 20.30.