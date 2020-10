Fnyser av korona-tiltakene – nå skal 1000 demonstrere i Oslo

Demonstrasjonen mot myndighetenes smitteverntiltak finner sted utenfor Stortinget søndag klokken 14.

«Vi mener at statens håndtering av Covid-19 er feilaktig. Basert på eksisterende statistikk mener vi at det ikke finnes nok viteneskapelig bevis for tiltakene staten har påført befolkningen. Vi ønsker å kalle ut uriktige informasjon befolkningen har fått servert gjennom media som tydelig blir brukt i et politisk spill av styresmaktene», står det i beskrivelsen av arrangementet.

Bak demonstrasjonen står Nader Eide. Han har tidligere fremmet budskap om at pandemien er en bløff, at munnbind ikke virker og kalt pandemien for en planlagt epidemi.

– Jeg mener, som mange andre, at tiltakene ikke står i samsvar med det som egentlig skjer. Det baserer jeg på tall. Tiltakene griper ganske dypt inn i privatlivet til folk. Ser man på ulempene fra tiltakene vil man enkelt se at det har vært for mye unødvendige tiltak, sa Eide til Faktisk.no tidligere i uken.

Håper på over 1000 fremmøtte

Det er svært usikkert hvor mange som støtter opp om den nye demonstrasjonen med sterk mistillit til koronahåndteringen søndag. I dialogen med Stortinget har arrangøren signalisert at han håper det kan komme over 1000 personer.

– Målet er at flest mulig våkner. Om det kommer 4, 400, 4000 eller 40 000 spiller ingen rolle. Det viktigste er at vi bruker ytrings- og meningsfriheten, sier Nader Eide som styrer en av Facebook-gruppene som er kritisk til myndighetenes korona-håndtering sammen med kona si.

Per nå har drøyt 260 Facebook-brukere trykket at de vil delta på demonstrasjonen. 775 har huket av for at de er interesserte.

– Hvorfor har du lagt ut innlegg i sosiale medier der du sier at pandemien er en bløff og at munnbind ikke virker?

– Det er ganske enkelt. Hvis man ser hva maskene er produsert for, hva formålet var og sammensetningen av maskene. Da vil du se at masker ikke virker. De er laget for å stoppe bakterielt infeksjon – ikke virus. Bakterier er ganske mange ganger større enn virus, svarer Eide.

Han vil derimot ikke svare på hvorfor han har kalt pandemien en bløff og en planlagt pandemi, og viser til at andre da bare vil kalle det konspirasjonsteorier.

Faktisk.no har tidligere sett på hva forskningen sier om både medisinske og ikke-medisinske munnbind. Da fant de at mye tyder på at munnbind har en smittereduserende effekt også mot virus.

Samler støtte i Facebook-grupper

Eide driver selv en Facebook-gruppe. Gruppen har et munnbind bak forbudsskilt som logo. I gruppebeskrivelsen gjentas mye av det samme budskapet som demonstrasjonen, og gruppen har rundt 600 medlemmer.

Informasjonen om demonstrasjonen spres dog ikke bare i denne gruppen.

Slik delte en bruker i en av gruppene bilde av seg selv fra landskamp på Ullevaal stadion – iført et munnbind med påskrift som protest.

Faktisk.no har de siste ukene sett hvordan flere ulike Facebook-grupper med motstand mot myndighetenes smitteverntiltak har vokst raskt.

Spesielt én gruppe vokste svært raskt. På rundt en uke hadde gruppen nådd over 5000 medlemmer. Gruppen har nå over 8000 medlemmer – drøye tre uker etter at den ble opprettet.

Gruppen fronter et budskap om at myndighetenes tiltak er mer inngripende enn nødvendig for å håndtere koronaviruset, som sammenlignes med influensa:

«Globalt har viruset tatt livet av nøyaktig like mange som influensa dreper hvert år.»

At koronaviruset ikke skal være farligere enn vanlig sesonginfluensa, har Faktisk.no tidligere sjekket til å være helt feil.

Medlemmer av gruppen har også stolt delt bilder av seg selv iført munnbind med påskriften HOAX under landskamp i fotball på Ullevål stadion i uken som har gått.

Myndighetene: – Mest bekymret for etterlevelsen av smitteverntiltakene

Helsemyndighetene følger med på diskusjonene og utviklingen i tillit til myndighetenes håndtering.

– Er dere redde for at slik mistillit kan spre seg til flere?

– Vi er mest bekymret for om etterlevelsen av smittevernreglene generelt svekker seg. Da kan smitten spre seg så mye at det blir behov for mer inngripende tiltak igjen, som er nettopp det vi ønsker å unngå, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling til Faktisk.no.

Helsedirektoratet har ingenting imot at folk uttrykker sin mening, men kjenner til at noen uttrykker seg kritisk i sosiale medier.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er mest opptatt av at smitteverntiltakene følges.

Blant gruppemedlemmene finner man også helsearbeidere. At helsepersonell snakker ned smitteverntiltak bekymrer Nakstad.

– Helsearbeidere har rett til å ytre seg i et demokrati, det har vi ingen ting imot. Likevel er det problematisk hvis helsearbeidere argumenterer mot smitteverntiltak som eksisterer nettopp for å skjerme pasienter og holde pandemien under kontroll slik at blant annet helsetjenesten kan fungere normalt, skriver Nakstad.

Om det blir en fysisk demonstrasjon utenfor Stortinget er Nakstad også der opptatt av at smittevernreglene må følges. Noe som kan føre til en ganske liten demonstrasjon – med maksimalt 200 deltakere.

– Det innebærer en risiko for smittespredning når mange folk møtes, derfor er det satt en øvre grense på maksimalt 200 personer for arrangementer. Så lenge smittevernreglene opprettholdes, har vi ikke noe imot at folk uttrykker sin mening gjennom demonstrasjoner, skriver Nakstad.