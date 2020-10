Maud Angelica (17) kåret til årets modigste kvinne

Det var en tydelig stolt og beæret Maud Angelica som slo følge med moren sin opp til scenen for å takke for prisen lørdag kveld.

– Wow! Det betyr skikkelig, skikkelig mye for meg. Det føles som at jeg fikk noe verdi ut av alt det forferdelige som skjedde, og jeg er bare skikkelig glad for at jeg klarer det. Det betyr skikkelig mye, sa hun i sin takketale, som Tara har lagt ut på Facebook.

Det er tiende gang at kvinnemagasinet deler ut prisen for årets modigste kvinne, og Maud Angelica er den yngste som har vunnet prisen.

Skuespiller Mari Maurstad og næringslivsleder Anita Krohn Traaseth er blant dem som har sittet i juryen.

– Kan dø lykkelig

Maud Angelica rørte hele Norge da hun talte i sin begravelsen til sin far Ari Behn.

«Med tv-kameraer og hele Norges oppmerksomhet rettet mot seg i et av sine vondeste øyeblikk, valgte den daværende 16-åringen i sin selvskrevne tale å ta opp viktigheten av å forebygge selvmord. Hun snakket direkte til dem som også sliter med psykisk sykdom, rett fra hjertet til en pårørende i sorg», skriver juryen i sin begrunnelse.

På spørsmål om hvorfor det var viktig for henne å holde talen, svarer Maud Angelica at hun ikke fikk tatt farvel med faren sin.

– Jeg ville si hvor glad jeg var i ham og hvor takknemlig jeg var for ham. Jeg fikk ikke sagt det direkte til ham, så jeg tenkte i hvert fall jeg kunne si det etter at han var borte. Også hadde jeg lyst til å bruke den sorgen og det spesielle perspektivet til å hjelpe noen andre, sier 17-åringen.

HYLLES: Her applauderes Maud Angelica Behn (17) etter å ha vunnet prisen. Behn var på utdelingen sammen med moren og Durek Verrett (45). Foto: Kvinnemagasinet Tara

I ettertid har det strømmet inn meldinger både til Maud Angelica og prinsese Märtha Louise, der mange forteller at 17-åringen har reddet liv med sin tale.

– Jeg tenkte at det kunne hjelpe meg å hjelpe noen andre da jeg hadde vondt. Det betyr veldig mye for meg. Hvis jeg kan redde noen liv, så kan jeg dø lykkelig, sier hun.

Maud Angelica var nominert sammen med navigatør Julie Kolbeinsvik, lokalpolitiker Laial Janet Ayoub, kaptein Vibeke Sefland, gründer Sonja Djønne og miljøtjenestearbeider Henriette Vasstrand.

– Jeg føler egentlig at alle som har gått gjennom noe tøft, fortjener en pris som dette, og spesielt alle de som var nominert. Det var veldig sterkt å høre om, sier Maud Angelica.

Blir motivert

Videre forteller hun at prisen motiverer henne.

– Jeg får lyst til å gjøre flere ting. Jeg vet ikke helt hva, men å spre kjærlighet ut i verden og å gjøre noe for å hjelpe folk. Når du går gjennom noe vondt, kan du enten bruke det til å ødelegge deg eller til verdi. Og jeg har veldig lyst til å bruke det til verdi, sier hun.

Prinsesse Märtha Louise sier fra scenen at hun er veldig stolt av datteren og talen hun skrev for faren sin. Hun ble ikke overrasket over da datteren fortalte at hun ønsket å holde tale i begravelsen.

– Jeg visste at hun var sterk nok. Det var bare utrolig sterkt å stå ved siden av henne, sier hun, og få umiddelbart svar fra datteren:

– Jeg er veldig glad du kunne stå ved siden av meg. Og all cred (honnør) til mamma. Hun har gjort meg til den personen jeg er, og jeg er veldig, veldig glad i henne.

Premiepengene på 25.000 kroner har 17-åringen valgt å gi til organisasjonen Leve, som blant annet hjelper personer som sliter med selvmordstanker.

Årets jury har bestått av skuespiller Mari Maurstad og næringslivsleder Anita Krohn Traaseth, i tillegg til Tara-redaktør Torunn Pettersen og Tara-journalist Lisbeth Skøelv.