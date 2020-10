I natt ble klokken stilt tilbake – næringsministeren beklager

Siden i vår har klokken vært stilt én time fram. Natt til søndag fikk vi timen tilbake. Næringsminister Iselin Nybø (V) var tidligere denne uken ute og beklaget at vi får en ekstra time i 2020.

– Som tidsminister beklager jeg på det sterkeste at 2020 blir enda en time lenger, dette har allerede vært et svært krevende år for veldig mange, sa Nybø i en melding til NTB.

Hun har ansvar for Justervesenet, og dermed også for nøyaktig tid her i landet.

– Vi kan også velge å se lysere på det. Når vi stiller klokken tilbake, blir natten en time lengre. Det gjør at når vi står opp på søndag, har sola rukket å komme litt lenger opp over horisonten enn på samme tid dagen før, og vi får en lysere morgen enn vi ellers ville fått, sier næringsministeren.

Eldgammel idé

Ideen om å stille klokken to ganger i året stammer helt tilbake til 1784, skriver Store Norske Leksikon. Forslaget ble fremsatt av fysikeren Benjamin Franklin, og begrunnet med at man kunne spare energi ved at de daglige aktivitetene i størst mulig grad kunne foregå i dagslys.

Først 130 år senere ble ideen satt ut i praksis. I Norge fikk vi sommertid for første gang i 1916. Ordningen ble videre gjenopptatt fra 1940–1945 og fra 1959-1965. Fra 1980 har vi stilt klokken hvert år.

Vil avvikle ordningen

En undersøkelse blant 4,6 millioner EU-borgere viste at et klart flertall var mot ordningen med sommertid. Det førte til at EU-kommisjonen i 2018 la fram forslag om å avvikle ordningen med å stille klokken fram og tilbake, men hvordan det vil gå med forslaget er uvisst. Rådet har ikke vedtatt forslaget fra EU-kommisjonen, og som EU-parlamentet gikk inn for i fjor. Det er heller ikke klart om EU vil jobbe videre med forslaget.

Også i Norge virker de fleste å være imot sommertid-ordningen. I 2018 arrangerte NRK en uhøytidelig digital spørreundersøkelse om sommertid. Undersøkelsen fikk over 50.000 svar, og ni av ti svarte at de ønsket samme tid hele året.