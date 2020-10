Politiet beklager at de refset Kongsberg-mann som hengte opp Muhammed-karikatur

Årsaken til besøket fra fire uniformerte politifolk var at mannen hadde hengt opp en rekke plakater med Muhammed-karikaturer omkring i Kongsberg.

Politiet ga mannen beskjed om å fjerne plakatene fordi de etter politiets syn hadde et innhold mange kunne bli krenket av. Nå legger politiet seg flat, skriver Aftenposten.

– Vi kan ikke pålegge ham å ta dem vekk. Vi skal heller ikke mene noe om hvilke ytringer som blir hengt opp, sier han og kaller det en «faktisk feil». Jeg legger meg flat, sier Aas til avisen søndag.

Kongsberg-mannen, som ønsker å være anonym, forteller at tanken var å vise sympati med den franske historielæreren Samuel Paty, som ble halshogget.

Overfor Aftenposten legger han ikke skjul på at han også gjorde det for å provosere politiet. Han valgte steder der han visste at bilen hans ville bli fanget opp av kameraovervåking. Han sier han visste at det ikke var lov å henge opp plakater uten tillatelse, men tror ikke politiet ville ha dukket opp om han hadde hengt opp plakater med karikaturtegninger av Jesus, Marx eller Buddha.

Mannen sier han varslet Hege Storhaug i Human Rights Service (HRS)

om politiets opptreden og saken ble først omtalt av dem.

(©NTB)