Koronasmitte i visepresidentens innerste sirkel

Visepresidentens nærmeste rådgiver, stabssjef Marc Short, har søndag fått påvist koronasmitte. Det bekrefter talsperson Devin O'Malley natt til søndag.

O'Malley opplyser samtidig at Pence har testet negativt. Visepresidenten har vært i nærkontakt med Short, men etter en konsultasjon med Det hvite hus sitt medisinske apparat er det besluttet at Pence vil fortsette valgkampen som planlagt.

Marc Short er visepresidentens stabssjef og nærmeste rådgiver. Her fra et møte i mars. Foto: Drew Angerer/AFP

Flere amerikanske medier, deriblant New York Times, opplyser at minst to andre av visepresidentens rådgivere har fått påvist smitte de siste dagene.

Samtidig som visepresidenten fortsetter sin hektiske valgkampturné, har USA for andre dag på rad satt ny smitterekord. Under et valgmøte i Wisconsin natt til søndag insisterte president Donald Trump på at USA har nådd et vendepunkt og at det verste nå er over.