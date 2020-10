Ivanka Trump og Jared Kushner truer med søksmål etter «ondsinnet» reklameplakat

00 00 00 00

Gruppen The Lincoln Project har gjort seg bemerket under valgkampen i USA. Prosjektet består av flere prominente republikanere som vil fjerne president Donald Trump fra Det hvite hus. For å nå målet benytter de seg av svært aggressiv markedsføring.

Lincoln Projects siste PR-stunt finner sted på selveste Times Square i New York, og går hardt ut over presidentdatter Ivanka Trump og hennes ektemann Jared Kushner.

Begge har sentrale roller i Trump-administrasjonen, noe som får Lincoln Project til å knytte dem til USAs mange koronadødsfall.

– Deres problem

Den ene reklameplakaten viser Ivanka Trump som smiler og gestikulerer mot antallet koronadødsfall i USA og New York.

Jared Kushner lyser opp Times Square i New York. Foto: Jeenah Moon/REUTERS

Den andre viser en smilende Jared Kushner sammen sitatet:

«(Innbygerne i New York) kommer til å lide og det er deres problem».

Ifølge en artikkel i Vanity Fair skal Kushner ha sagt dette under et møte om USAs koronahåndtering i mars. Artikkelen baserer seg på anonyme kilder og Kushner bestrider innholdet.

Jared Kushner og Ivanka Trump har sentrale roller i Trump-administrasjonen. Foto: Alex Wong/AFP

– Skammelig

Ivanka Trump og Jared Kushner synes forståelig nok lite om de gigantiske reklameplakatene. Advokat Marc Kasowitz representerer ekteparet og sendte fredag et brev til Lincoln Project, gjengitt av blant andre Reuters.

Advokaten omtaler reklamen som «falsk, ondsinnet og ærekrenkende». Advokaten hevder videre at plakaten er en «hårreisende og skammelig injurie».

– Dersom disse plakatene ikke fjernes umiddelbart, vil vi saksøke dere for hva som utvilsomt blir en enorm erstatningssum, heter det i brevet.

Lar seg ikke skremme

Lincoln Project tar tilsynelatende trusselen med ro, og omtaler det hele som «sprøtt!».

I en lengre uttalelse sier gruppen at reklameplakatene vil bli værende, og langer nok en gang ut mot presidentens datter og svigersønn.

– Jared og Ivanka har alltid vært privilegerte bøller som aldri har gitt den minste indikasjon på at de bryr seg om det amerikanske folk, slår Lincoln Project fast.

Gruppen består blant annet av George W. Bush og John McCains tidligere rådgivere, og er Trumps mest høylytte motstandere fra innad i hans eget parti. I tillegg til å gi sin støtte til demokraten Joe Biden, har Lincoln Project publisert en haug av reklamefilmer som maler Trump i et uheldig lys.