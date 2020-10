Sliter med valgløftene fra 2016 – disse utfordringene venter om Trump blir gjenvalgt

Da Donald Trump vant valget i 2016 hadde han klare planer for hvordan han skulle gjenreise USA. Fire år senere har presidenten mye arbeid igjen.

00 00 00 00

For snart fire år siden snudde Donald Trump amerikansk politikk på hodet. Ved å fremstille seg selv som en motpol til den politiske eliten vant han velgernes gunst.

Den ferske presidenten lovet å takke for velgernes tillit ved å handle raskt og effektivt, som en forretningsmann heller enn som en politiker.

Fire år senere har presidenten innfridd på flere punkter.

Skattereform og høyesterett

En av Trumps største bragder er skattereformen fra 2017, den mest omfattende siden Ronald Reagan satt i Det hvite hus. Presidenten har også levert to konservative høyesterettsdommere, og vil innen kort tid sannsynligvis nominere en tredje i Amy Coney Barrett.

Amy Coney Barrett vil etter alle solemerker bli nok en høyesterett-seier for Trump. Foto: Carlos Barria/REUTERS

Republikanerne vil med det ha et solid konservativt flertall i USAs øverste domstol, noe Trump har god grunn til å være fornøyd med.

Trump gikk til valg på en hard og restriktiv innvandringspolitikk, og også på dette punktet har han levert. I fjor ble over 851 000 pågrepet ved grensen til Mexico, det høyeste på 12 år.

Det er flere triumfer, men også en rekke nederlag. Dersom presidenten skulle få fire nye år i Det hvite hus, mangler det ikke på arbeidsoppgaver.

Helsereform

En av Trumps fremste valgkampsaker i 2016 var å bli kvitt Barack Obamas helsereform, Affordable Care Act. Presidenten har klart å gjøre enkelte justeringer ved reformen, men fire år etter at Obama forlot Det hvite hus, er «Obamacare» fortsatt intakt.

Trump er fortsatt innstilt på å erstatte forgjengerens helsereform, men har så langt ikke evnet å presentere et godt alternativ. Han insisterer derimot på at hans helsereform vil være «mye bedre og mye billigere» enn Obamas, skriver Associated Press.

Antallet amerikanere uten helseforsikring har steget under Trumps presidentperiode. Ifølge det amerikanske folketellingsbyrået står nå 30 millioner amerikanere uten forsikring, og det midt oppe i en pandemi.

Grensemuren

En av Trumps fremste kampsaker i 2016 var lovnaden om en mur langs grensen til Mexico. Han hadde lansert planen allerede i 2014, og igjen da han kunngjorde sitt presidentkandiatur i 2015.

SECURE THE BORDER! BUILD A WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2014

– Og jeg vil få Mexico til å betale for muren. Merk mine ord, sa Trump den gangen. Trump lovte å bygge 1600 kilometer med mur, men har siden senket ambisjonsnivået.

Under Trumps tid i Det hvite hus har man bygget om lag 48 kilometer med mur, i tillegg til å forsterke og forbedre allerede eksisterende hindringer langs grensen. Det er mye arbeid som gjenstår, og det meste har så langt blitt finansiert av amerikanske skattebetalere.

Arbeidet med grensemuren pågår for fullt. Her fra Andrade i California denne måneden. Foto: Randy Hoeft/Yuma Sun via AP.

Mexico har på sin side ikke betalt en krone, og tross Trumps lovnader er det ingenting som tyder på at de vil bidra med det første.

Uendelige kriger

Før Trump ble president, var han svært negativ til USAs militære oppdrag i Midtøsten. Trump lovet å få slutt på USAs «uendelige kriger», og ville kalle tilbake alle amerikanske soldater stasjonert i Midøsten.

Da Trump flyttet inn i Det hvite hus, hadde USA rundt 8400 soldater i Afghanistan og 6800 i Irak, skriver AP. Etter ett år med Trump som president, hadde USA 15 000 soldater i Afghanistan.

Donald Trump besøkte amerikanske styrker i Afghanistan i 2019. Han har fortsatt til gode å hente alle hjem til USA. Foto: Alex Brandon/AP Photo

Opptrappingen ga resultater, og i februar inngikk USA en fredsavtale med Taliban. Avtalen tar sikte på å hente alle amerikanske styrker ut av Afghanistan. Det vil derimot ikke skje med det første.

I november vil USA ha 4500 soldater i Afghanistan og 3000 i Irak, og Trump har enda ikke fått slutt på amerikanernes «uendelige kriger».

Selvangivelsen

Under presidentdebatten mot Hillary Clinton i 2016 sa Trump at den amerikanske skatteetaten gransker inntekten hans, noe som forhindret ham fra å offentliggjøre selvangivelsen sin. Han lovet derimot å offentliggjøre selvangivelsen så snart skatteetaten var ferdig med granskningen.

Til tross for at granskningen ikke hindrer Trump fra å offentliggjøre selvangivelsen, gjentok han argumentet under presidentdebatten mot Joe Biden fire år senere. Han er dermed den første presidenten siden Richard Nixon som lar være å offentliggjøre selvangivelsen sin.

I september offentliggjorde derimot New York Times deler av presidentens selvangivelser, som blant annet skal vise at han har en gjeld på over 400 millioner dollar. Dette har ført til en rekke spørsmål rundt presidentens økonomiske situasjon, som også knytter seg til nasjonal sikkerhet.

Til tross for at Trump insisterer på at gjelden utgjør en svært liten andel av hans personlige formue, vil ikke spørsmålene slutte før han holder løftet fra 2016 og offentliggjør selvangivelsen.