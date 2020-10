Nordlys: Skipslege på MS Roald Amundsen drept i hjemlandet

Den filippinske skipslegen Arnold P. Hicarte skal ha blitt drept i en kriminell hendelse i hjemlandet Filippinene, skriver Nordlys.

Bemanningsbyrået OSM, som leverer personell til Hurtigruten, bekrefter at Hicarte er drept.

– Det er riktig at han er drept, men familien ønsker ikke at vi skal kommentere det ytterligere. Vi ser ikke at aktivitetene han har hatt i Norge har noen forbindelse til drapet, sier Geir Sekkesæter, administrerende direktør i bemanningsbyrået OSM, til avisen.

Nordlys siterer den filippinske avisen Remate, som skriver at Hicarte ble skutt av en ukjent angriper på motorsykkel. Hendelsen skal ha skjedd 12. oktober i Antipolo utenfor hovedstaden Manila.