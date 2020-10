Dette sier Brann-treneren om nedrykk

Brann - Stabæk 1-1 (0-0)

Se sammendrag fra kampen i vinduet øverst!



Brann fikk lov å ønske 600 tilskuere velkommen til stadion lørdag, ny sesongrekord, men laget sliter med å kvitte seg med hjemmekomplekset. Bergensvær og to tidligere RBK-trenere på benken fikset ikke det. Brann har tatt bare ti poeng på sesongens første elleve hjemmekamper.

Oliver Edvardsens ledermål i det 51. minutt satte Stabæk på kurs mot seier og revansje for hjemmetapet i august. Det er fortsatt eneste Brann-seier siden Kåre Ingebrigtsen overtok som trener.

Kristoffer Barmen reddet ett poeng for Brann etter en corner kvarteret før slutt.

– Det er alltid skuffende når vi ikke vinner fotballkamper. Det begynner å bli lenge siden, men samtidig er vi i den situasjonen at hvert poeng teller. Så vi må nesten ta med oss det vi får, sier Barmen til TV 2.

Ingebrigtsen: – Vi er der vi er

Ingebrigtsen har fått med seg Eirik Horneland i trenerteamet, men det fikk ingen umiddelbar effekt. Brann har tatt bare tre poeng på de sju siste eliteseriekampene og ligger fortsatt utsatt til i tabellens bunnsjikt.

– Siden vi ligger under 0-1, så er det greit å komme tilbake og få med oss et poeng. Men vi er skuffet over prestasjonen vår, og ikke minst kvaliteten vår i pasningsspillet som er veldig unøyaktig. Vi har litt høye skuldre og er litt preget av det. Det gjør at vi ikke får opp det balltempoet som vi ønsker, sier Ingebrigtsen til TV 2 etter kampen.

– Vi er nå der vi er. Vi er nødt til å fighte for hvert poeng som er fremover, vi. Vi vet hva vi må, og hva vi skal gjøre. Men det var viktig for oss å komme tilbake etter å ha lagt under og få med oss i hvert fall ett poeng, fortsetter Brann-treneren.

– Er Brann en nedrykkskandidat?

– Nå har vi tatt ett poeng på seks kamper, så det er ikke akkurat noen feiende form, men det er ikke så mange andre så tar så mye poeng der nede, heller. Vi må ha fokus på oss selv og det vi kan gjøre noe med. Vi tapte ikke i dag, men vi må begynne å ta noen trepoengere. Det er viktig for oss.

– Nok en skuffende kamp

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Brann sitt fokus resten av sesongen blir å kjempe for å unngå nedrykk.

– Dette var nok en skuffende kamp for Brann og Kåre Ingebrigtsen. Begge lag hadde sjanser til å avgjøre kampen, men Ingebrigtsen står fortsatt kun med én seier etter at han ble Brann-sjef. Brann sitt fokus resten av sesongen blir å kjempe for at de blir blant de 13 beste lagene i Eliteserien, for nå er de så svake at de er involvert i kampen for å unngå nedrykk. De skal være glade for at Start tapte mot Sandefjord tidligere i dag, mener Mathisen.