Solskjær: – Spillerne ønsker å lære av ham. De følger med på hva han gjør

Édinson Cavani fikk sin debut for Manchester United lørdag. Ifølge Ole Gunnar Solskjær er det bare å glede seg til fortsettelsen.

Se hvor nære Cavani var å score i United-debuten i vinduet øverst!

– Han vil være en trussel om han kommer inn, for han har sett veldig god ut på trening, sa Ole Gunnar Solskjær før kampen mot Chelsea lørdag.

Det fikk United-manageren helt rett i, for Cavani brukte ikke mer enn noen sekunder på å markere seg. 33-åringen ble byttet inn med en halvtime igjen på Old Trafford, Manchester United hadde corner og ballen endte etter hvert hos Cavani som flikket den rett til side for mål.

– Vi fikk se noe ganske sykt umiddelbart. Det holdt på å bli tidenes innhopp, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i Premier League-studio.

– Det er med forventninger når man ser han kommer på banen, når man har sett hva han har gjort tidligere. Den lille touchen der er ganske syk, altså, legger han til.

– Spillerne ønsker å lære av ham

Cavani ble klar for United på Deadline Day, etter å ha vært plaget av skader i 2019/2020-sesongen. Den til vanlig målfarlige spissen scoret kun syv mål på 22 kamper for PSG, mens han sesongen før hadde 23 mål på 33 kamper. Dette, og det faktumet at det er lenge siden han har spilt kamp, har reist spørsmål om hvilken form han er i og hvilket nivå 33-åringen nå holder.

– Han har jo alltid vært en spiss som beveger seg veldig bra og det har han inne. Og så synes jeg han ser ut som han er i bra forfatning. Slank, pigg og i det hele tatt. Jeg tror han har vært veldig seriøs og holdt kroppen godt i gang. Han hadde gode bevegelser, men det ble veldig vanskelig for ham etter hvert i kampen da Chelsea var veldig obs på ham, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller etter kampen som endte 0-0.

Solskjær var godt fornøyd med det han fikk se i løpet av den halvtimen Cavani var på banen mot Chelsea.

– Det var et godt løp og en fin flikk. Han hadde også en stor sjanse senere også, så om han hadde fått et mål, hadde det vært fantastisk for ham, sier Solskjær til Sky Sports.

Flere medier var interessert i Untied-managerens dom over debuten til sin nyinnkjøpte stjernespiss.

– Han gir oss noe annet enn det vi har selvfølgelig. Vi har nå en midtspiss som er forskjellig fra de vi allerede hadde, sier Solskjær til BBC.

– Han har allerede hatt en stor innvirkning på laget. På treningene kan du se at spillerne ønsker å lære av ham, og de følger med på hva han gjør. Han er så profesjonell, og en god midtspiss som er annerledes enn de andre vi har i laget. Så jeg er veldig fornøyd med Édinson sin start, understreker Solskjær til franske RMC Sport.

– van de Beek skal få sine kamper

En som ikke fikk spilletid mot Chelsea var Donny van de Beek. 23-åringen kom i likhet med Cavani til United i sommervinduet, men ble hentet en måned tidligere.

– Dere trenger ikke å bekymre dere for ham, han skal få sine kamper. Så det er ikke noe å bekymre seg for. For en manager er det lett å si hvem som skal spille, og vanskeligere å si hvem som ikke skal, sier Solskjær til Sky Sports.