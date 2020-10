Berge ga Sheffield United pangstart – så svarte Liverpool-stjernene

Liverpool – Sheffield United 2–1

Se sammendraget fra kampen øverst!

Alisson var tilbake på banen mot Sheffield United, men Liverpool må fremdeles klare seg uten Virgil van Dijk i lang tid fremover.

Etter at nederlenderen ble langtidsskadet mot Everton er det Fabinho som har fått rollen med å erstatte ham.

Etter en strålende prestasjon mot Ajax i midtuken havnet brasilianeren i fokus da Sheffield United gjestet Anfield. Det samme gjorde Sander Berge som ga gjestene en pangstart. Men da Liverpools stjerner våknet var det ikke mye Sheffield United kunne gjøre.

– Det er skuffende. Jeg føler vi leverer vår beste prestasjon denne sesongen, likevel taper vi met et mål. Det føltes som om vi var så nære, men likevel var vi så langt unna, sier Sander Berge etter kampen.

Dermed tok Liverpool tre viktige poeng samme dag som Manchester City, Manchester United og Chelsea alle avga poeng.

– Jeg er fornøyd med starten på sesongen, så lenge vi ser bort ifra Aston Villa-kampen. Jeg føler vi lærte raskt fra den kampen. Nå må vi bare fortsette i dette sporet, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson etter kampen.

Sander Berge ga Sheffield United pangstart

Liverpool åpnet best og allerede etter fem minutter hadde de skapt to relativt store sjanser. Men det var gjestene som skulle få slippe jubelen løs først.

Etter elleve minutter gikk Oliver McBurnie i bakken etter å ha blitt taklet av Fabinho. Hoveddommer Mike Dean blåste frispark, men Andre Marriner i VAR-rommet ville også ha et ord med i laget. Han hadde nemlig sett at taklingen skjedde på 16-meterstreken, og dermed ble det dømt straffespark.

– Fabinho tar ball, men han er samtidig på foten til McBurnie. Det er ikke klokkeklart, men han er på foten. Jeg kjøper at det blir blåst frispark for. Streken er en del av 16-meterfeltet, og som vi ser på bildene så skjer hendelsen på streken. Her er det bittesmå marginer, hvor begge hendelsene går mot Liverpool, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.

Etter at John Lundstram bommet på straffespark mot Aston Villa har Chris Wilder gjort endringer. Mot Fulham scoret Billy Sharp, men han var benket i oppgjøret mot Liverpool.

SIKKER: Sander Berge var sikker fra straffemerket.

Dermed var det til manges store overraskelse at det var Sander Berge som la ballen på straffemerket og stirret Allison i øynene.

– Vi fikk en straffe mot oss, som ikke engang var en forseelse, sier Jürgen Klopp etter kampen.

22-åringen sendte brasilianeren feil vei, og ga dermed Sheffield United en pangstart på kampen.

– Straffen mot oss er en takling hvor Fabinho vinner ballen, det er min mening. Men vi klarer å dra seieren i land, så jeg burde kanskje ikke bry meg så mye om det, fortsetter Liverpool-sjefen.



Liverpool svarte rett før pause

Sheffield United fortsatte å skape farligheter foran Liverpool-målet, men fem minutter før pause svarte rødtrøyene.

Jordan Henderson pisket ballen inn i feltet, der gikk Sadio Mané til værs og stanget ballen mot mål. Aaron Ramsdale klarte å holde ballen ute, men returen gikk rett i beina til Roberto Firmino som fikk en enkel jobb med å utligne.

– Dette er strålende av Liverpool, de står jo i kø der. Det har vært en skuffende omgang av dem, men målet kommer etter et meget fint angrep, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Snuoperasjonen et faktum

Etter 61 minuttere trodde Mohamed Salah at han lurte offside-linjen til Sheffield United.

Nok engang ville Andre Marriner i VAR-rommet ha et ord med i laget. Reprisen viste at Salah var i offside og dermed ble scoringen korrekt annullert.

Minuttet senere var Liverpool igjen på farten. Denne gangen skulle målet bli godkjent.

Diogo Jota svevde høyest da Sadio Mané la inn, dermed kunne portugiseren stange inn ledermålet. Dermed var snuoperasjonen et faktum.

– Vi elsker å spille fotball. Dersom vi ser tilbake noen måneder så satt vi i husene våre, og fikk ikke lov til å gå ut. Det er fysisk krevende slik vi holder på nå, men det er jo dette vi vil, sier Henderson etter kampen.