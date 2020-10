Singh-salabim: Sandefjord senket Start

Harmeet Singh (snart 30) viste at han fortsatt er mer enn god nok for eliteserien da han var tilbake fra start i Sandefjords 1-0-seier over Start lørdag.

Singh var den store spilleren i bunnoppgjøret i Kristiansand. Midtbanespilleren, som er blitt kalt «Norges Iniesta» av spanske Mundo Deportivo, viste at han har ferdigheter som ikke hører hjemme i bunnstriden i norsk fotball.

Med strøkne pasninger, tekniske detaljer, defensiv innsats og flere gode avslutninger ble han tungen på vektskåla da Sandefjord tok den viktige 1-0-seieren.

Det var Singhs første kamp fra start etter at han meldte overgang til Sandefjord i september, etter et mislykket opphold i Finland. Lørdag ble han matchvinner med en strøken avslutning fra 16-metersstreken i 2. omgang.

– Fantastisk spiller

– Det var fantastisk, det føles veldig godt. Jeg har ikke så mye annet å si, sa Singh til Dplay.

Han har ikke spilt fra start siden i mai, da han var i finske HJK.

– Jeg er ikke helt der jeg vil være, men jeg er på god vei. Man setter pris på fotballen i en tid som dette hvor man må holde avstand og bare være hjemme. Du setter pris på at du får ha det gøy på banen, sa Singh.

Singh, som slo gjennom i Vålerenga i 2012 og siden har imponert i Molde og Sarpsborg, har vært innom fem klubber i utlandet. Fortsetter han i formen han viste lørdag, kan Sandefjord begynne å se seg oppover på tabellen.

– Han er en fantastisk spiller. Vi er heldige som har ham i troppen. Han har kommet fra en tung periode uten fotball, men han har vært tålmodig. Han har hjulpet de andre i laget veldig siden han har erfaring, sa Sandefjord-trener Martí Cifuentes.

Seieren gjør at Sandefjord tar et godt steg vekk fra nedrykksstriden. Blåtrøyene er oppe på 10.-plass, med sju poeng ned til Start på kvalifiseringsplass.

Start ut i 100

Men det var Start som åpnet best på eget gress. Sørlendingene imponerte stort med 5-1 over Haugesund i forrige hjemmekamp, og satte Sandefjord under et voldsomt press det første kvarteret.

Start har sin egen hjemvendte maestro i Christian Bolaños, men costaricaneren klarte ikke å omsette tekniske ferdigheter i mål.

Det var Sandefjord som skapte de aller største sjansene før hvilen. Anført av en leken duo i Singh og Deyver Vega kom Sandefjord til tre gode muligheter før pause.

Singh sto for to av dem, men Vega var nærmest da han fyrte løs og traff tverrliggeren.

Straffet Start

2. omgang startet på samme måte: Start gikk rett i angrep og Martin Ramsland hadde to gode muligheter til å skape 1-0. En god Jacob Storevik i SIF-buret avverget begge ganger.

Så smalt det i stedet i motsatt ende. Sju minutter ut i omgangen fikk Singh ballen servert på sølvfat fra Vidar Ari Jónsson. Singh fikk ballen på 16-metersstreken, tok bredsiden i bruk og plasserte ballen i mål.

Start klarte aldri å reise seg og måtte erkjenne at sesongens åttende tap var et faktum. Mjøndalen to poeng bak kan klatre forbi Start med sjokkseier i søndagens kamp mot den suverene serielederen Bodø/Glimt.

– Spillemessig er det OK, men vi blir slått på effektivitet, sa Start-trener Joey Hardarsson.

I neste runde venter Rosenborg borte for Start. For Sandefjord er det hjemmekamp mot Brann. Harmeet Singh holdt ut i 92 minutter lørdag og har trolig spilt seg inn i startelleveren for godt.

(©NTB)