Bent Høie: – Den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars

– Vi står foran den mest alvorlige situasjonen nå med å snu smitten siden mars, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til TV 2.

I helgen jobber han - fra sitt hjem i Stavanger - sammen med Helsedirektoratet med å bestemme hvilke nasjonale tiltak mot koronaviruset som regjeringen skal iverksette i begynnelsen av neste uke.

I Oslo og Bergen gjør også byrådslederne Raymond Johansen (Ap) og Roger Valhammer (Ap) det samme for sine byer.

Vurderer disse tiltakene

Etter det TV 2 erfarer er dette blant tiltakene som nå vurderes innført:

Skjerpet råd for hjemmeselskap/-fester, med en reduksjon fra 20 personer i dag til 10 personer.

Reduksjon av antallet personer som kan delta i private selskaper på «offentlig sted». I dag er tallet 200, og dette kan nå bli redusert tilbake til 50, slik det også var før sommeren. TV 2 får opplyst at dette ikke vil gjelde for kultur- og sportsarrangementer.

I Oslo og Bergen vurderes flere tiltak.

Oslo har allerede regler om maksimalt 10 personer samlet i private hjem. Det er ikke aktuelt å skjerpe inn disse reglene, fordi det vil være juridisk utfordrende med så inngripende tiltak i private hjem, får TV 2 opplyst. I Bergen vil byrådet neste uke trolig innføre regler om maksimalt 10 personer hjemme dersom regjeringen ikke gjør det.

I Oslo vurderes en innskjerping i munnbind-påbudet i kollektivtrafikken til å gjelde overalt, uansett når på døgnet og uansett om man selv tror det er mulig å overholde 1 meters avtsand.

Oslo-byrådet vurderer også om det skal innføres et påbud om munnbind og/eller adgangsbegrensninger på kjøpesentre. Som følge av vekterstreiken kan en adgangsbegrensning imidlertid bli vanskelig å håndheve.

I Bergen blir trolig det nye rådet om at alle gjester på utesteder og restauranter må registrere seg for mulig smittesporing omgjort til et forskriftsfestet påbud neste uke. Dermed vil gjester som ikke identifiserer seg bli nektet adgang.

Private fester gir smitteeksplosjon

Regjeringens største bekymring er nå smitte i private hjem og i selskap, sier helseministeren til TV 2.

– Et av de stedene smitten skjer mest nå er på private sammenkomster med folk du kjenner, enten det er hjemme eller sammenkomster på offentlige steder. Da ser vi at det er vanskelig å holde reglene, og ofte mange som blir smittet eller havner i karantene, sier Bent Høie.

I tillegg til å vurdere tiltak rettet mot private hjem og selskap, ber regjeringen kommunene om en kraftig innskjerping av kontrollene på utesteder og restauranter.



– Sykehusene fylles opp igjen



– Jeg er veldig bekymret for situasjonen på en del utesteder for det virker som om en del utsteder ikke tar på alvor at de skal legge til rette for at gjestene kan holde en meters avstand når de kommer til et sted. Vi må be kommunene om å ha flere og mer målrettede og strenge kontroller, sier Høie.

Helseministeren viser til smitteeksplosjonen som har skjedd over hele resten av Europa de siste to ukene.

– Situasjonen i Europa er alvorlig. Sykehusene fylles opp igjen. Pasientene får utsatt behandling. Samtidig som samfunnet stenges helt ned. Vi i Norge må unngå å komme i den situasjonen, og det kan vi klare hvis nå alle gjør en felles innsats, sier Høie.