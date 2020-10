Krisesteming i Stavanger

Den svært brokete sesongen fortsetter for Stavanger Oilers. Tittelforsvareren tapte lørdag 1-3 hjemme mot Manglerud Star, og rogalendingene har dermed kun vunnet to av seks kamper. Seks poeng er langt unna klubbens ambisjonsnivå.

Kristian Østby gjorde Oilers' ene scoring ni minutter før slutt. Kjetil Martinsen, Robin Haglund og Pontus Finstad var målscorerne for M/S.

Vålerenga tilbake på topp

Vålerenga la bak seg skuffelsen i midtuken og banket Stjernen 7-4 lørdag. Oslo-laget tok med det over tetplassen i Fjordkraft-ligaen.

Roy Johansen fikk gode svar fra spillerne sine fire dager etter Vålerengas sviende 0-4-tap borte mot Lillehammer. Sesongens første poengtap ble fulgt opp med målfest i nye Jordal amfi.

For første gang i høst greide VIF å få pucken i nettet flere enn fire ganger i en og samme kamp. Hjemmelaget kunne også glede seg over å være tilbake på tabelltoppen. Vålerenga er à poeng (18) med Frisk Asker, som lørdag tapte 1-3 borte mot Storhamar.

Seks ulike målscorere bidro i Vålerengas nedsabling av Stjernen. Tobias Lindström gjorde sin første av to nettkjenninger etter litt over sju minutter. Deretter gjorde Sondre Olden 2-0 i overtall, mens Martin Røymark satte inn vertenes tredje for kvelden fire minutter før den første pausepraten.

Aldri spennende

Brett Kevin Thompson og Sander Rønnild scoret kampens to neste mål for Stjernen, men det ble aldri spennende. Albind Lindgren la kjapt på til 4-2, og senere kom også Calle Spaberg Olsen og canadiske Wade Murphy på scoringslista.

Da Lindström la på til 7-2 tolv minutter før slutt, begynte det å bli stygge sifre for Stjernen. Men en sluttoffensiv fra Fredrikstad-laget pyntet noe på resultatet. Med snaut seks minutters mellomrom scoret Timothy Mcgauley og Brett Thompson hver sin gang.

Storhamar-seier

I Hamar gikk Frisk Asker på sitt annet tap for sesongen. Mats Frøshaug skapte spenning med sin 1-2-redusering etter en halvtime, men Storhamar trygget alle poengene med en sen scoring fra Simen André Edvardsen.

Martin Rønnild og Jacob Noer ga hjemmelaget en to måls ledelse i løpet av oppgjørets tolv første minutter.

Seieren var Storhamars femte på sju forsøk. Laget er tre poeng bak Vålerenga og Frisk Asker. Sistnevnte har spilt én kamp mer enn sine nærmeste rivaler.

I Sarpsborg vant Sparta 3-2 i hjemmemøtet med Lillehammer. Samuel Salonen fikk inn den avgjørende scoringen i straffeslagkonkurransen.

