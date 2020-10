Rekordseier for Ajax – scoret 13 (!) mål

19-åring sto for fem av scoringene.

VVV-Venlo - Ajax 0-13

Ajax hadde ristet av seg skuffelsen etter 0-1-tapet for Liverpool onsdag.

Lørdag tok de historisk seier med 13-0 over VVV-Venlo borte.

Seieren er den største i Eredivisie siden Ajax slo Vitesse 12-1 i 1972.

19 år gamle Lassina Traoré sto for fem av scoringene til Ajax. Jurgen Ekkelenkamp og Klaas-Jan Huntelaar hadde to scoringer hver. De øvrige målene var signert Daley Blind, Antony Santos, Dusan Tadic og Lisandro Martínez.

Den serbiske stjernen Dusan Tadic sørget for en 4-0-ledelse med sin scoring like før pause. Sju minutter inn i andre omgang ble VVV-Venlo redusert til ti spillere etter utvisningen av Chris Kum. I løpet av en periode på fem minutter like etterpå sto det plutselig 8-0 til Ajax.

Amsterdam-klubben topper tabellen i Nederland med 15 poeng på seks kamper, mens VVV-Venlo er nummer ti (av 18 lag) med fem poeng.