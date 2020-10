Sentrum røyklagt etter brann i bygning i Tromsdalen

– Utfordringen her er all røyken så vi henstiller til at alle beboere i området holder vinduer lukket, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer til TV 2.

Det var en gammel bygning på skolens område som begynte å brenne, og brann jobber med slukking.

Like før klokken syv fredag kveld brant det fortsatt i bygget, men med mindre intensitet og mindre røyk.

Det var ingen personer i bygget som brant.

– Brannen er under kontroll når det gjelder slukking. Det er ikke en bygning som er bebodd, men deler av den er brukt som barnehage, sier Meyer.

Politiet meldte om brannen klokka 17.39 lørdag.