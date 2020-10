Mener Chelsea ble snytt for straffe: – Sånt kan du bare ikke gjøre

Manchester United - Chelsea 0-0 (0-0)

Manchester United står nå uten seier på de tre hjemmekampene de har hatt så langt denne sesongen. Mot Chelsea lørdag ble det poengdeling, som er Uniteds første hjemmepoeng for sesongen.

Stillingskrig

Førsteomgang bydde på svært lite sjanser, men Manchester United var nærmest ved Marcus Rashford. Men Edouard Mendy i Chelsea-målet holdt unna.

Flust av store sjanser var det ikke i andreomgang, heller.

– Vi håpte stillingskrigen skulle være over etter førsteomgang, men det har vedvart. Det er to lag som prøver, men ikke evner, sier TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre med et kvarter igjen på klokken.

Like før timen var spilt gjorde Solskjær et dobbeltbytte. Daniel James og Juan Mata gikk ut, inn kom Paul Pogba og Édinson Cavani, sistnevnte til sin United-debut.

Men det var Rashford som var nærmest scoring for vertene også etter hvilen, denne gang på overtid. Men nok en gang reddet Mendy Chelsea.

Chelsea snytt for straffe?

På tampen av førsteomgang stanget Manchester United-kaptein Harry Maguire ballen unna etter et frispark fra Ben Chilwell. Reprisen viste tydelig at Maguire holdt rundt César Azpilicueta i duellen med Chelsea-kapteinen inne i boksen.

Men dommer Martin Atkinson lot spillet rulle videre, og VAR grep ikke inn.

– På banen følte jeg at jeg skulle hatt straffe. Jeg følte begge armene hans rundt nakken og skuldrene mine. Dommeren må ta avgjørelsen, og VAR er der. Noen ganger er det vanskelig for VAR og si ja eller nei. I dag var det Atkinson som var dommer og det var han som skulle ta avgjørelsen. TV-skjermen er på sidelinjen for å hjelpe ham, sier Azpilicueta til Sky Sports etter kampen og stiller et spørsmål:



Harry Maguire hadde et godt tak på César Azpilicueta innenfor 16-meteren. Foto: Oli Scarff

– Noen ganger er det 50/50, noe jeg følte det var. Så hvorfor ikke ta 20 sekunder for å se det på nytt? Fra mitt ståsted er det en liten endring som kunne forbedret VAR mye i tiden fremover.



– For meg er dette et klart straffespark. Han tar tak og han holder rundt ham. Sånt kan du bare ikke gjøre inne i feltet. Han slipper unna med det, det gjør man ofte, men ikke så ofte som før. Nå er det jo faktisk folk og kamera som følger med på dette, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i studio.

– Jeg skulle veldig gjerne likt å høre hva de sier. Når de ser den situasjonen, hva sier de? Hvis jeg da spør hvorfor er ikke det straffe, hva svarer de da, følger ekspertkollega Simen Stamsø-Møller opp og fortsetter:

– Det (VAR) er en gave for dommeren, for han har ikke sett det. Hadde han sett det, hadde han dømt straffespark. Han trenger jo ikke å gå og se på det heller, han som sitter og følger med i VAR-rommet kunne sagt til dommeren at det var straffe.

TV 2 har fått begrunnelsen til VAR som lyder som følger:

– Denne situasjonen var ikke en klar og åpenbar feil.