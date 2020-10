Adventslys ble ufrivillig snakkis i Sverige

Plasseringen av lysene på de tre vise menn og Josef og Maria som står over krybben med Jesusbarnet, kan nemlig misforstås, skriver Aftonbladet.

Lysene skal egentlig forestille hender som ber. Men det er ikke det tusenvis på sosiale medier mener det ser ut som.

– Min første tanke var at det ser ut som en liten pedofilkrybbe og at alle står med ereksjon foran Jesus. Jeg ble faktisk sjokkert, den er jo fryktelig, sier Maria fra Kalmar til Aftonbladet.

– Årets lysestake?

Hun sier til avisen at hun kan forestille seg at designeren bak hadde tenkt å lage en fin lysestake, men at resultatet ble feil.

Adventsstaken selges også i Norge.

Selskapet som selger lysestaken, Star Trading, sier til Sveriges Radio at lysestaken er laget for et godt formål, og at de som ser noe annet, har en merkelig fantasi.

På Facebook og Twitter skriver folk blant annet:

– Når adventsstake får en helt nye betydning.

Men ikke alle er enig i betydningen av lysestaken:

– Artig at en del har så mye sex på hjernen. Personlig ser jeg bare en vakker lysestake.

Også selskaper som selger adventsstaken, kaster seg på snakkisen.

– Den omtalte lyseSTAKEN fra Star Trading ble tydeligvis en stor snakkis. Som de gode samaritanere vi er, så vil vi så klart at dere skal vite at denne virale suksessen ka kjøpes hos oss, skriver Webshopen på Facebook.

– Selger bra

Grunnlegger og administrerende direktør Christer Johansson i Star Trading sier til Aftonbladet at han kjenner til at lysestaken har blitt en viral suksess.

– Tolkningen ligger i den som betrakter den sine øyne. Jeg kan bare si at vi hadde seriøse tilsikter med å lage den. Jeg synes selv at det er en fin lysestake, og den selger bra både før og etter oppmerksomheten, sier han.

Johansson sier at han forstår hvorfor noen tenker som de gjør, men sier at man ikke må gjøre det. Han sier at de også har fått mange positive kommentarer også.

– Jeg kan ikke se at vi har såret noen, og vi kommer ikke til å fjerne den fra sortimentet, sier direktøren.