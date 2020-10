Lene Marlin og Kåre Conradi har blitt foreldre

Lene Marlin (40) og Kåre Conradi (48) delte gladnyhet på Instagram lørdag ettermiddag. Paret har nemlig blitt foreldre til en liten jente.

– En liten jente som har forandret våre liv. Vi har holdt henne for oss selv en stund, det har vært fint. Skjønne, gode jenta vår, Ellie. Så lykkelig og takknemlig, skriver Marlin under et bilde av babyens hånd.

Paret delte nyheten om at de ventet sitt første barn sammen i juni i år.

– Baby i magen. Vi er overlykkelige, og gleder oss sånn til å møte den lille, skrev Marlin på sin Instagramkonto den gang.

Artisten og skuespilleren fant tonen allerede i 2007, og forlovet seg på julaften 2013.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Conradi og Marlin, men paret har ikke besvart våre henvendelser.