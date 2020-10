Hundredelsdrama om ledertrøya før siste Giro-etappe

Tao Geoghegan Hart slo Jai Hindley på oppløpet og sørget for en dramatisk avslutning på årets Giro d'Italia. Kun hundredeler skiller de to i sammendraget.

Lørdagens seier skulle vise seg å stå mellom rytterne som nå skal gjøre opp om den rosa ledertrøya. Hindley prøvde å stikke før målgang i Sestriere, men måtte til slutt se seg slått av Hart.

Det er den andre etappetriumfen til Ineos-rytteren i årets Giro. Seieren sørget for at de to syklistene ligger tilnærmet likt i sammendraget før søndagens avgjørende tempo mellom Cernusco Sul Naviglo og Milano. Hindley hadde hundredelene på sin side og er ført opp på førsteplassen.

Hart er ansett for å være sterkere enn Hindley på tempo.

Wilco Kelderman har ledet Giroen de siste dagene, men lørdag måtte han gi fra seg tetposisjonen. Nederlenderen er 1.32 minutter bak før siste etappe.

20. etappe (fjell), 198 km Alba – Sestriere:

1) Tao Geoghegan Hart, Storbritannia (Ineos) 4.52.45,

2) Jai Hindley, Storbritannia (Sunweb) samme tid,

3) Rohan Dennis, Australia (Ineos) 0.25 min. bak,

4) João Almeida, Portugal (Deceuninck-Quickstep) 1.01,

5) Andrea Vendrame, Italia (AG2R) 1.34,

6) Einer Augusto Rubio, Colombia (Movistar) 1.35,

7) Pello Bilbao, Spania (Bahrain-McLaren) s.t.,

8) Wilco Kelderman, Nederland (Sunweb) s.t.,

9) Attila Valter, Ungarn (CCC) 1.48,

10) James Knox, Storbritannia (Deceuninck-Quickstep) 2.00.

Sammenlagt:

1) Hindley 85.22.07,

2) Hart samme tid,

3) Kelderman 1.32 min. bak,

4) Bilbao 2.51,

5) Almeida 3.14,

6) Jakob Fuglsang, Danmark (Astana) 6.32,

7) Vincenzo Nibali, Italia (Trek) 7.46,

8) Patrick Konrad, Østerrike (Bora) 8.05,

9) Fausto Masnada, Italia (Deceuninck-Quickstep) 9.24,

10) Hermann Pernsteiner, Østerrike (Bahrain-McLaren) 10.08.

Rittet avsluttes søndag i Milano.

(©NTB)