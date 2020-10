Hårfin King kunne juble i overtidsdrama

King var tidligere i høst klokkeklar på at han skulle vekk fra Bournemouth, men det blir iallfall en halv sesong til på nivå to i England for landslagsspissen.

Lørdag fikk han sin første 90-minutter for sesongen i bortekampen mot Watford, som i likhet med Bournemouth rykket ned i forrige sesong. Det så ut til å ende i sesongens første tap, men med sju tilleggsminutter fikk Bournemouth akkurat tiden de trengte til å berge poeng.

Målet kom etter at King hadde skaffet en corner fire minutter på overtid. Nordmannen headet fra kort hold, men avslutningen ble slått ut. På den corneren scoret Chris Mepham målet som skulle redde ett poeng for Bournemouth.

King kom for øvrig på banen med en splitter ny sveis:

Bournemouth ligger dermed på fjerdeplass på nivå to med 13 poeng på sju kamper, mens Watford er på andreplass poenget foran.

Heldig

Tidligere i sesongen er det bare blitt et innhopp på 23 minutter for King i klubblaget. Han har derimot vært involvert i alle Norges landskamper i høst.

Nordmannen startet på topp i en 5-3-2-formasjon sammen med Arnaut Danjuma. Men Bournemouth slet med å spille seg til de store sjansene i møtet med en kompakt Watford-blokk.

Til tross for overtak både i ballinnehavet og antall avslutninger, var det Watford som skapte de største sjansene i kampen. Én av dem så ut til å bli kampavgjørende da Stipe Perica allerede etter tolv minutter sendte vertene i føringen.

Det så ut til å holde hele veien inn, men ettersom det ble lagt til hele sju minutter på grunn av en skade Perica pådro seg, rakk Bournemouth å berge ett poeng da King fikset en corner.

Etter at ballen var slått inn i feltet, fyrte Lloyd Kelly av en volley som ble forlenget i mål av Mepham. Dermed kunne Bournemouth-spillerne juble over ett poeng mot «nedrykkskollega» Watford, etter det som hadde vært en frustrerende kamp for King og co.

