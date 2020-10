Derfor mener han Trump bør lede USA gjennom pandemien

– I begynnelsen var Wynwood et veldig dårlig område med mye kriminalitet, og folk ville egentlig ikke komme hit i det hele tatt – med mindre de kjørte feil vei, sier Giancarlo Aguilar (28).

Men noe endret seg med dette nabolaget i Miami. Gallerier åpnet. Kaféer, restauranter og utesteder fulgte etter. Nå er det, med sitt unike gatebilde preget av fargerik kunst, et yndet område for både lokale og turister.

KUNSTNERISK: Nærmest alle vegger i Wynwood er dekket av gatekunst. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Aguilar er medeier av flere utesteder i bydelen. Det første åpnet i 2018, det nyeste for litt over et år siden.

Men så, for syv måneder siden, måtte de stenge dørene.

– Vi hadde noen gode måneder, men så ble vi truffet av viruset, og nå må vi begynne fra begynnelsen igjen, sier han til TV 2.

GRAFITTI: Også veggene utenfor Centro, hvor Giancarlo Aguilar (28) er medeier, er dekket av kunst. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Smitterekord

USA er blant landene i verden som er hardest rammet av koronaviruset. Fredag ble det ifølge Johns Hopkins registrert 83.757 nye smittetilfeller i landet i løpet av et døgn, noe som er rekord for antall nye tilfeller i USA siden pandemien startet.

Aguilar tror antall smittede kommer til å fortsette å øke.

– Det er smittsomt, og jeg tror det er veldig vanskelig å utrydde det, spesielt med tanke på at USA er som det er – det er mye frihet, sier han.

Usikkerhet

Trumps regjering har fått kritikk for hvordan de har håndtert koronasituasjonen i landet. Aguilar mener usikkerheten har vært det største problemet.

– Folk liker sikkerhet, og jeg tror det skaper kaos og frykt når det er usikkerhet hos myndighetene, sier han, og fortsetter:

– Det er for mange beskjeder fra forskjellige deler av myndighetene, så folk får ikke tydelige svar. Det tror jeg må endres. Det må være konsensus og tydelige retningslinjer for hvordan nasjonen skal komme seg fremover.

– Har koronaviruset påvirket ditt politiske syn, med tanke på valget?

– Ja, det vil jeg si. Som bedriftseier ser jeg hvordan myndighetene har stor påvirkning på levebrødet ditt. Det gjør at jeg vil begynne å se litt mer på den politikken og finne ut hva som ikke bare vil tjene folks helse og velferd, men også økonomien, for det går hånd i hånd, sier han.

MÅTTE STENGE: Giancarlo Aguilar (28) har kjent på konsekvensene av koronapandemien. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Stemmer Trump

Aguilar forteller at han skal forhåndsstemme søndag, og at hans stemme vil gå til Donald Trump – nettopp på grunn av hans økonomipolitikk.

– Nå er vi i en økonomi som er veldig ødeleggende for små bedrifter og selv om noen av synspunktene hans er veldig skrudd, tror jeg det kommer til å hjelpe oss å revitalisere hvis han forblir president, sier han, og fortsetter:

– Jeg mener vi kommer til å trenge noen som er veldig fokusert på økonomien. Selv om jeg liker mange av synspunktene til det andre partiet, tror jeg USA lever av små bedrifter, og den som har det beste politikken for det, er den jeg vil fokusere på.

– Stemte du på Trump i 2016 også?

– Nei, for å være ærlig stemte jeg ikke forrige gang. Jeg var ikke helt sikker, og det var veldig vanskelig å ta en beslutning. Jeg følte meg ikke komfortabel med å stemme på noen av kandidatene. Jeg er egentlig mer uavhengig og liker å se begge sider og gi alle en sjanse, sier han.

– Når alt kommer til alt, vil jeg tilpasse meg uansett hvem som er president. Jeg baserer ikke levebrødet mitt på hvem som er president, men det hjelper, legger han til.

OPTIMIST: Giancarlo Aguilar (28) har tro på at ting vil gå tilbake til normalen etter hvert. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Optimist

Torsdag åpnet Centro, et av utestedene der 28-åringen er medeier, dørene for første gang på syv måneder.

– Det var fantastisk. Det føltes godt å være tilbake, sier han, og legger til:

– Vi var bekymret for at folk ville være redde for å gå ut, men jeg tror at folk sakte men sikkert er i ferd med å gå mer tilbake til normalen igjen, så vi gjør bare alt vi kan, sier han.

Men ting er fortsatt ikke helt som før. Turistene er så godt som borte, og strenge smitteverntiltak er innført. Blant annet må gjestene sitte ved bord med minst to meters avstand, noe som gjør at kapasiteten er halvert.

SMITTEVERN: I køen er det tydelig merket, slik at gjestene ikke skal komme for nærme hverandre. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

Samtidig tror 28-åringen at situasjonen vil finne tilbake til normalen, også hos bedriftene som befinner seg i Wynwoods fargesprakende gater.

– Det som er så vakkert med Wynwood er at alt her handler om folk, kultur og kunst. Det er ting som etter min mening aldri vil forsvinne, for det kommer fra et sted med mening og lidenskap, og folk tiltrekkes alltid av det, sier han.

– Så du er optimistisk?

– Absolutt, jeg er veldig optimistisk. Ting er midlertidig. 99 prosent av bekymringene dine blir det aldri noe av, så vi bare beveger oss fremover og tilpasser oss.