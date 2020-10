Birgit (31) ute av Skal vi danse etter sjokkerende duell

Birgit Skarstein og Philip Raabe måtte forlate parketten denne uken. Dette til tross for at paret var på andreplass etter dommernes vurderinger.

Lørdag kveld skulle de seks gjenværende parene danse seg «jorda rundt» på parketten.

For første gang denne sesongen måtte kjendisene lære seg to danser på en uke.

Deltakerne ble delt inn i to grupper som skulle fremføre hver sin gruppedans, og dommerpoengene fra gruppedansen ble lagt til poengene fra kjendisenes individuelle dans med partner.

– Fantastisk eventyr

Etter at også seerstemmene var lagt i potten, var det Michael Andreassen og Ewa Trela, og Birgit Skarstein og Philip Raabe som måtte ut i danseduell. Dette til tross for at de begge havnet blant de øverste tre etter dommernes vurdering.

Til slutt endte det med at Birgit Skarstein og Raabe måtte pakke kofferten og avslutte Skal vi danse-reisen.

– For et fantastisk eventyr vi har fått være med på! Jeg har fått lært så utrolig mye nytt og blitt kjent med fantastisk fine mennesker. Også har jeg ikke minst fått tilbragt mye tid sammen med Philip, sier Skarstein etter at resultatet er klart.

Glad for å ha skapt danseglede

Når TV 2 snakker med henne etter sending, er Skarstein tydelig på at hun, til tross for sluttresultatet i kveld, er fornøyd med det Raabe og hun har oppnådd gjennom deltakelsen.

– Vi startet med en debatt som gikk på om vi kunne danse, og det har vi vist at vi kan. Jeg har fått så utrolig mange videoer fra så mange ulike mennesker som har funnet glede i dansen – uansett utgangspunkt. Det er det viktig at vi fortsetter med framover, sier Skarstein.

Dansepartner Raabe stemmer i.

– Jeg er skikkelig glad for at vi har fått vist at rullestoldans finnes og hvor fint det er. Dans er for alle, sier han bestemt.

Kveldens danser

Det var Michael Andreassen og Ewa Trela åpnet showet med en samba til brasilianske toner. Paret fikk 25 poeng for sin individuelle dans, hvor Egor Filipenko var strengest og ga en femmer.

De ble imidlertid hjulpet godt av full pott i gruppedansen, og fikk til sammen 65 poeng og karret seg opp til en delt tredjeplass med Marte og Benjamin.

Neste par ut var Thomas Alsgaard (48) og Rikke Lund med en argentinsk tango. Paret fikk kun 24 poeng, og havnet nederst på resultatlisten. Dette til tross for at Filipenko mente at dette var det beste Alsgaard hadde levert til nå.

Etter gruppedansen endte paret med kveldens laveste score sammenlagt, på 55 poeng.

Mens de andre parene dro til andre verdenshjørner med dansen, ble Andreas Wahl (37) og Mai Mentzoni hjemme i Norge og kombinerte paso doble med norsk halling. Dette falt i smak hos dommerne.

– Det er jo skikkelig trendy! Her var det drama, intenst samspill som det skal være i en paso doble, sa Merete Lindgjære.

Paret fikk 33 poeng av dommerne, og 64 poeng sammenlagt etter gruppedansen.

Nate Kahungu (24) og Helene Spilling tok seerne med på fest i Kahungus hjemland Kongo med en leken samba. Dommerne likte det de så, og flere av dem fikk reisefeber etter parets opptreden.

– I want to go to Kongo!, utbrøt Tore Petterson.

Kahungu og Spilling fikk 36 poeng, og toppet resultatlisten med 76 poeng etter begge dansene.

Marte Bratberg (31) og Benjamin Jayakoddy tok turen til Cuba med en rumba. Paret fikk 34 poeng for denne, og etter at «Egyptian airlines» var ferdig danset, endte de på en delt tredjeplass med 65 poeng.

Birgit Skarstein (31) og Philip Raabe danset seg veg til Spania med sin paso doble. Særlig Merete Lingjærde lot adjektivene flyte etter parets prestasjon.

– Dette var matador og kappe på sitt beste. Det var sterkt, intenst, presist og dramatisk. Kraftfullt!, ramset hun opp.

Paret fikk 34 poeng for sin spanske paso doble og til sammen 74 poeng etter gruppedansen med «Havana effect» – kun to poeng under førsteplassen til Kahungu og Spilling.

Kveldens gruppedanser

«Egyptian airlines» åpnet kveldens showdown i gruppedans, og her var Trine Dehli Cleve noe uenig med resten av dommerpanelet. Selv om dansen var synkron, savnet Cleve det lille ekstra.

– Her må jeg nok si meg litt uenig med kollegene mine, for jeg er ikke like positiv. Dere var synkrone, men jeg manglet gløden og entusiasmen, sa Cleve.

Gruppen fikk 31 poeng.

Deretter entret «Havana effect» dansegulvet og dro i land fire tiere – full pott – og fikk dommerne i partyhumør.

– Dette var ordentlig gøy! Jeg merker at det er altfor lenge siden jeg har vært på fest, sa Tore Petterson.

Neste uke må samtlige par lære to danser hver individuelt.

