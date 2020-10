Manchester City snublet etter lekkert brassespark

West Ham - Manchester City 1-1

Se brassesparket i videovinduet øverst!

Manchester City har lekt seg med West Ham de siste sesongene og slått London-laget i de ni siste kampene, men det var før lørdagens kamp.

Da klarte Manchester City bare 1-1 i møtet på London Stadium.

Pep Guardiolas lag står nå med kun åtte poeng etter fem kamper.

– De har begynt med å kaste bort mange poeng, og det er urovekkende. Vi kan si at det er en merkelig sesong over hele fjølen, men det vil stabilisere seg etter hvert. Konkurrentene ser nok på City og tenker at de ikke er så gode som tidligere, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener City ikke er seg selv.

– Det startet litt forrige sesong etter to fabelaktige sesonger. Så har det vært langt under det vi kan forvente. Denne sesongen blir veldig interessant etter en så dårlig start til City å være. Hvor vanskelig eller enkelt blir det for Guardiola å få i gang maskineriet og få laget opp på sitt aller beste? spør Stamsø-Møller.

– En ting er noen få kamper, men noe annet er over en lang periode når det er ganske åpenbart at dette er Guardiolas siste sesong i City. Det er noen spillere som helt klart har mange år igjen, og de signerer veldig gode spillere, men det handler om å vinne noe denne sesongen, ikke bare overlate klubben i best mulig forfatning, fortsetter Stamsø-Møller, og legger til at City fortsatt er ligafavoritter sammen med Liverpool.

Guardiolas kontrakt med Manchester City utløper etter sesongen.

West Ham har like mange poeng som City, men én kamp mer spilt.

Brassespark av Antonio

Michail Antonio sto for kampens prestasjon da West Ham-spissen brassesparket vertene i ledelsen etter 18 minutters spill.

Noen få minutter etter scoringen gikk målscoreren ned i duell med Eric García, men ropte forgjeves på straffespark. I TV 2s Premier League-studio var fotballekspertene Erik Thorstvedt og Simen Stamsø-Møller samstemte i at West Ham ble snytt for et forsøk fra elleve meter.

Manchester City slet med å svare på West Hams ledermål.

– Manchester City henger best sammen når Fernandinho starter. Eric García og Riyad Mahrez er ikke i sin beste form. Manchester City mangler engasjementet som virkelig kreves for å spille ut et disiplinert og ivrig West Ham-lag. Kvaliteten er lav, og mengden samtidige, gode bevegelser er for lav. Til Manchester City å være er det et ganske begredelig skue, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.

City er uten Fernandinho de neste fire til seks ukene på grunn av skade.

Stolpetreff på overtid

I andre omgang satte Manchester City-manager Pep Guardiola inn Phil Foden, mens Sergio Agüero gikk ut. Foden brukte kun drøyt fem minutter på å markere seg, for etter å ha fått kontroll på et innlegg fra João Cancelo, banket den engelske unggutten inn 1-1 for Manchester City.

Manchester City eide nærmest ballen i andre omgang, men det var langt mellom de enorme sjansene. Det hjalp imidlertid da Guardiola satte inn Kevin De Bruyne. Da skapte Manchester City mer og ble livligere.

Fem minutter før slutt av Raheem Sterling alene med Lukasz Fabianski, men den polske målvakten vant duellen med Manchester City-angriperen.



Nesten tre minutter på overtid fikk Mahrez en eventyrlig mulighet, men fra skrått hold gikk ballen i Fabianski, i stolpen og ut til hjørnespark.