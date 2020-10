– Jeg kjenner ham ikke, men jeg er stolt av ham

Liverpool-manager Jürgen Klopp kaster seg på hyllesten av Marcus Rashford for Manchester United-angriperens utrettelige kamp for vanskeligstilte barn etter at koronapandemien brøt ut i England.

– Jeg er ikke sikker på at jeg kan finne noen bedre ord enn de som mye smartere mennesker allerede har sagt, men det Marcus har satt i gang er helt utrolig og så fint. Til tross for all rivalisering mellom klubbene, står alltid alle fotballspillere sammen i slike saker, sier Klopp, og fortsetter:

– I en tid da mange ledere ikke viser god ledelse, er det fint å se at en gutt som vokser opp i vanskelige omstendigheter og velsignet med et sensasjonelt talent, ikke glemmer røttene og hvor han kommer fra. Det er litt synd at det er nødvendig å måtte gjøre det, men det er også fantastisk.

Klopp mener foreldrene har grunn til å være stolte av 22-åringen.

– Jeg kjenner ham ikke, men selv jeg er stolt av ham. Han spiller for United, noe som gjør det vanskelig, men det er virkelig helt fantastisk.

Manchester United-stjernen har siden koronapandemien brøt ut brukt sin posisjon og stemme til å tale vanskeligstilte barns sak, og bidro til at 1,3 millioner barn fikk gratis måltider i det som var en meget krevende tid.

Ordningen var forbeholdt familier med behov for hjelp og skulle bare vare under korona-nedstengingen i sommer. Rashford sitt engasjement sørget imidlertid for at regjeringen valgte å utvide tilbudet til barna som var avhengige av gratis skolemat ut sommeren.

Skudd for baugen

Kampen har fortsatt, men denne uken fikk Rashford og hans støttespillere et skudd for baugen da myndighetene valgte å stemme ned et forslag om å utvide ordningen med gratis måltider i skoleferiene frem til påsken 2021.

– Ta til side all støyen, alle angrepene, all partipolitikken og la oss fokusere på virkeligheten. Et betydelig antall barn kommer til å gå i seng i kveld, ikke bare sultne, men med en følelse av at de ikke betyr noe som følger av kommentarene som er kommet i dag. Vi må stoppe med stigmatiseringen, dømmingen og fingerpekingen. Dette er ikke politikk, dette er menneskelighet, uttalte Rashford.

22-åringen var selv avhengig av gratis skolemat som ung gutt og har en underskriftskampanje gående som i skrivende stund har samlet over 470 000 underskrifter. På sin egen Twitter-konto har Rashford fredag delt en stor mengde innlegg fra folk og virksomheter rundt om i England som ønsker å bidra med gratis måltider til vanskeligstilte barn i kjølvannet av avgjørelsen til myndighetene.

Flere distrikter fortsetter med ordningen

Borgermesterne i Liverpool og Stor-Manchester har opplyst at de, på tross av at vedtaket ble stemt ned, vil fortsette med ordningen.

– Vi har alle fått med oss kampanjen til Marcu Rashford, og meg og mine kolleger har vært veldig bekymret for at barn skal gå sultne i denne byen. I Liverpool lever 70 prosent av barna i fattigdom akkurat nå. Så i dag annonserer jeg at byrådet vil stå bak disse barna og fortsette med ordningen slik at 20.000 barn vil få den maten de så desperat trenger over juleferien, sier borgermester i Liverpool Mayor Anderson til Liverpool Echo.

I løpet av fredag meldte flere distrikter og byråd at de også vil fortsette med gratis måltider. Blant annet Knowsley, Birmingham, North Tyneside, Hackney, Kensington og Chelsea, Lambeth og Wigan.

Congratulations on all your amazing work @MarcusRashford! What you’re doing is an incredible achievement that is helping so many kids here in the UK. Keep up the great work 👏🏼 #EndChildFoodPoverty — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 24, 2020

– Dette viser at fotball kan gjøre fantastiske ting. Dette er så alvorlig at alle legger rivaliseringen til side og tenker kun på det viktigere i livet. Jeg er veldig glad han kan vise denne solidariteten, sier Jürgen Klopp.