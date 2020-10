Eksmannen ut mot Carola: Nå svarer hun

Denne uken kom tidligere predikant og TV-personlighet, Runar Søgaard, ut med boken «Gud ga oss ti bud – jeg har brutt ni av dem». Her forteller han blant annet om det mye omtalte ekteskapet med sanger Carola Häggkvist.

– Det var på tide at jeg får fortelle min sannhet, forteller Søgaard i et intervju med God kveld Norge i sammenheng med bokslippet.

Häggkvist har tidligere henvist til sitt management i saken, men skriver nå i et innlegg på Facebook om sine tanker.

«Hevn og trusler»

Sangerinnen er for tiden på høstferie i Sør-Afrika, men deler lørdag et langt innlegg om den kontroversielle boken til eksmannen.

«I drøye ti år prøvde jeg å komme ut av grepet hans, skriver hun i innlegget. «Det neste tiåret med et felles barn og et samlivsbrudd var de verste og mest smertefulle årene jeg noensinne har opplevd i mitt liv. Som mor, kvinne og som menneske.»

«Hos ham er det bare makt, hevn og trusler», legger hun til.

Häggkvist forteller videre at hun selv kunne skrevet «litt av en bok» om livet med Søgaard, men at hun nå ønsker å se fremover og avslutter med «#newtimes».

Ønsker ikke å lese boken

Häggkvist og Søgaard har en sønn sammen fra ekteskapet. I et intervju med Dorthe Skappel, forteller Runar at han skulle ønske han og Carola kunne ha en relasjon etter skilsmissen.

– Jeg hadde ønsket at vi kunne ha en voksen, moden relasjon ettersom vi har en fantastisk sønn sammen. Jeg vet at til og med et voksent barn skulle ønske at foreldrene var «on speaking terms». Det er en kombinasjon av bitterhet og svik, sikkert. Jeg har forsøk, men hun vil ikke. Jeg har blitt sett på som «the bad guy», når det ikke er sannheten, forteller Søgaard.

I en epost til God kveld Norge forteller manageren til Carola, Lotta Waern, at Søgaards tidligere koner, Carola og Jessica Panzar, ikke ønsker å lese boken av dypt personlige grunner.

– Tiden med ham har gjort og fremdeles gjør stor skade i deres liv. De er forent i alt om sin eksmann som også blir anklaget for de fleste økonomiske forbrytelser og har fått forbud mot å gjøre forretninger i Sverige, skrivet hun.