Nakstad om smitten: – Kan bli ganske mye verre

Fredag ble det registrert 298 nye smittetilfeller i Norge – det høyeste tallet siden slutten av mars.

Utviklingen er helt i tråd trenden ellers i Europa, der smitten mange steder er tilbake for fullt.

– Tallene vi ser nå, reflekterer smittesituasjonen for 1-2 uker siden. Så situasjonen kan bli ganske mye verre før det snur, er vi redde for. Det ser ut til å bli en tøff høst i mange land, sier Nakstad.

Frykter mars-tilstander

Han utelukker ikke at Norge kommer til å se daglige smittetall på flere hundre personer i ukene fremover, særlig fordi trenden har vært slik i andre land.

– Vi håper at de fleste landene i Europa klarer å snu trenden før det blir like kritisk som i mars, men det er mulig at det blir like ille som i mars og også enda verre i noen land, sier han.

– Også i Norge?

– I Norge kan vi følge samme trend og få det vanskelig, men vi har også alle muligheter til å snu det, sier Nakstad, som ønsker seg en «novemberdugnad»:

– Vi må kjøre en ekstra dugnadsinnsats. Klarer vi det, kan vi gå inn i jul- og vintersesongen med en lavere smitterisiko og leve mer normale liv gjennom vinteren.

Snakker til studenter

Nakstad henvender seg særlig til studentmiljøet, der mange har store sosiale nettverk og omgås mange mennesker. Unge mennesker får også mildere symptomer og tester seg derfor sjeldnere.

I andre europeiske land har smitten spredt seg i denne gruppen før den har begynt å bre seg blant de eldre. Nakstad ber alle om å begrense omgangskretsen sin.

– Hvor mange personer kan man tillate seg å omgås?

– Jeg vil ikke bruke tall nå, men vi jobber med disse tingene. Skal dette få effekt, så må vi ha noen anbefalinger. Men dette er under arbeid, sier Nakstad.

Ser til Danmark

Mandag har regjeringen varslet en pressekonferanse der det vil bli innført nye smitteverntiltak.

Nakstad sier det er for tidlig å svare på hvilke innskjerpinger vi kan vente oss, men røper at «grunntanken blir å spisse tiltakene mot de miljøene der smitten faktisk er».

– Vi ønsker ikke nødvendigvis til å innføre brede og omfattende tiltak for hele landet. Det er en måte å gjøre ting på som vi kommer til å fortsette med, sier han.

Tidligere har norske myndigheter innført tiltak som har lignet på de Danmark har gjort før oss.

Fredag innførte Danmark krav om munnbind innendørs og salg av alkohol etter klokken 22. Samtidig kan ikke lenger mer enn 10 personer være samlet.

– Er det naturlig å anta at vi vil se noen av de samme tiltakene i Norge?

– Det er mye å lære av landene rundt oss, og vi bruker det aktivt i vårt arbeid. Vi ser da til alle land rundt oss, særlig i Norden. Så må vi tilpasse tiltakene til norske forhold selvsagt, og i Norge har vi ekstra innsats mot de kommunene hvor det er smitte. Sånn vil det nok fortsette å være, sier Nakstad.

Langt unna «lockdown»

Sørover i Europa har smittetallene eksplodert de siste ukene. Flere land har blitt nødt til å innføre ulike varianter av «lockdown» – som i Wales, der folk ikke lenger får kjøpe «unødvendige ting».

– Hva skal til for at det blir aktuelt i Norge?

– «Lockdown» bruker land som er i en akutt situasjon for å få smitten ned. I Norge er vi heldigvis ikke der. Vi kan klare dette med mye mer moderate tiltak rettet mot de områdene der smitten faktisk er, sier han.

Mens Danmarks regjering hasteinnkalte til pressekonferanse fredag, har Solberg-regjeringen altså varslet sin pressekonferanse mandag.

– Hvorfor varsler dere nye tiltak fra mandag i steder for å innføre dem umiddelbart? Frykter dere ikke at noen vil «utnytte» den siste helgen og dra på byen?

– Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror folk flest skjønner at tiltakene vi snaker om, er målrettede tiltak mot områder og regioner der det er mye smitte. Det er ingen som har sagt at vi ser for oss en ny lockdown nå. Men vi må skjerpe de tiltakene vi allerede har. Klarer vi det, kan vi veldig fort få kontroll på denne smitteøkningen, sier Nakstad.