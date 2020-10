Jennifer Aniston: – Ikke stem på Kanye!

3. november avholdes presidentvalget i USA. Flere kjendiser, som Selena Gomez, Amy Schumer og Jimmy Kimmel har tatt til sosiale medier for å understreke viktigheten ved å stemme.

Nå har også «Friends»-stjerne Jennifer Aniston kommet på banen.

– Ikke gøy å stemme på Kanye

Fredag kveld postet 51-åringen et bilde av seg selv, hvor hun leverer inn sin forhåndsstemme i West Hollywood.

I teksten under bildet oppfordrer hun sine over 35 millioner følgere på Instagram til å gjøre det samme, men uten å krysse av «Kanye West» som vinnerkandidat.

«#IVOTED på @joebiden og @kamalaharris. Jeg leverte stemmeseddelen, og jeg gjorde det tidlig. Jeg stemte på dem fordi dette landet er mer splittet enn noensinne.» Skriver hun innledningsvis under bildet.

«Akkurat nå bestemmer noen få menn ved makten hva kvinner kan og ikke kan gjøre med sine egne kropper. Vår nåværende president har bestemt at rasisme ikke er et problem. Han har gjentatte ganger og offentlig ignorert vitenskapen... for mange mennesker har dødd.» skriver hun.

Videre skriver Aniston om viktigheten ved å tenkte over hvem som blir mest pårørt av valget, og legger til:

«Dette handler ikke om en enkelt kandidat eller en enkelt sak, det handler om fremtiden for dette landet og verden. Stem for like menneskerettigheter, for kjærlighet og for anstendighet.»

Helt til slutt legger hun ved noen siste ord:

«PS - Det er ikke morsomt å stemme på Kanye. Jeg vet ikke hvordan jeg ellers skal si det. Vær ansvarlig 🙏🏼».

Instagramposten fikk stor respons fra skuespillerens kjendisvenner. Blant annet Reese Witherspoon, Zooe Deschanel og Jennifer Garner, som har kommentert under med hjerter og klappende hender-emojis.

I juli ble det kjent at Kanye West skal ha droppet presidentvalget, kun kort tid etter han meldte seg. I september ble det meldt at superstjernen er dømt i fra å stille som kandidat i flere stater i USA.