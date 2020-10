Høyeste smittetallet i USA noensinne

Fredag ble det registrert over 83.000 nye koronatilfeller i USA. Tallet er rekordhøyt. Den forrige smitterekorden ble registrert 16. juli.

Den amerikanske kirurgen Jerome Adams advarte nylig om at stadig flere amerikanske sykehus er i ferd med å gå tom for intensivplasser, og at flere i helsevesenet er bekymret for at landet igjen vil få en stigning i dødsraten, det skriver CNN.

På fredag var 41.485 mennesker innlagt med koronaviruset på amerikanske sykehus. Det er også det høyeste antall innlagte i landet siden slutten av august.

Vil innføre maskekrav

Smittevernekspert Anthony Fauci mener at smittetrenden bør føre til at myndighetene «dobler» koronarestriksjonene.

MØTE: Folk som tett i tett, mange uten munnbind, på et av Trumps valgmøter. Foto: Reuters/Carlos Barria

– 30 stater når stadig nye smittetopper, og denne trenden kommer ikke til å snu med mindre vi gjør noe med det, sa Fauci.

Smitteverneksperten har tidligere vært negativ til et nasjonalt krav om å bruke munnbind i offentligheten. Nå har han imidlertid snudd.

– Om folk ikke bruker munnbindene, så bør vi kanskje ilegge dem et krav om å gjøre det, sa han.

Bølgen toppes i januar

Ifølge en studie fra forskningssenteret Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved Universitetet i Washington, så vil smittetrenden forverre seg i USA i november og desember, før den topper seg i januar.

– Mange stater vil oppleve et enormt press på sykehuskapasiteten og vil trolig måtte innføre flere restriksjoner om sosial distansering.

IHME er enige med Fauci om hva som bør vurderes som et tiltak.

– Den beste strategien for å begrense smittespredningen, samtidig som man utsetter flere restriksjoner og unngår å skape problemer for økonomien, er å utvide munnbindbruken.

Ifølge instituttets beregninger, så kan også 100.000 amerikanske liv bli reddet i februar, dersom 95 prosent av den amerikanske befolkningen bruker munnbind i de kommende ukene.

Instituttet skriver imidlertid at kun 49 prosent av den amerikanske befolkningen sier at de bruker munnbind. Om det tallet holder seg konstant, så vil rundt en million amerikanske liv gå tapt i februar.