Senator avbildet med store blåmerker - nekter for at noe har skjedd

Den siste uken har det i sosiale medier og amerikanske aviser blitt spekulert i senatoren Mitch McConnells helse etter at dukket opp med store blåmerker. Selv vil han ikke gi noen forklaring.

Det har den siste uken blitt spekulert heftig i hva som kan ha skjedd den republikanske senatslederen Mitch McConnell (78).

Etter at han dukket opp med blåmerker over hele hånden og i ansiktet, har folk vært bekymret for helsen hans.

Derfor ble han torsdag spurt om det var noe som pågikk og som folk burde vite om. Noe politikeren blånektet.

– Selvfølgelig ikke, svarte McConnell ifølge The Guardian.

Han sa også at ikke var bekymret for helsen og at han ikke ville svare på om han skulle oppsøke lege eller ikke.

BLÅVEIS: Hånden til senator Mitch McConnell plastret og tydelig forslått da han møtte pressen den 20. oktober. Foto: Jim Lo Scalzo / NTB scanpix

Uklart

Tidligere denne måneden har McConnell blitt avbildet uten at han har noen synlige blåmerker. Så dukket han opp med blåmerker tirsdag. Da McConnell talte i senatet fredag igjen, var blåmerkene i ansiktet hans borte.

Det har vært kjent i media at 78-åringen har gått på noen smeller tidligere. Ifølge CNN falt han og slo skulderen i sitt hjem i Kentucky. Fallet endte med at senatoren pådro seg et brudd i skulderen.

I 2003 opererte han også hjertet. Senatoren overlevde også polio som barn.

Historisk Kentucky-senator

McConenell har vært en viktig brikke for Trump i senatet. I løpet av Trumps presidentperiode har senatoren ledet arbeidet med å få gjennom et stort antall føderale dommere i senatet.

78-åringen har den siste tiden ledet arbeidet med å få fortgang i valget av ny høyesterettsdommer Amy Coney Barrett i senatet.

Mandag er det planlagt at den bekreftende avstemmingen avholdes i senatet.

Hjem for å drive valgkamp

Etter avstemningen reiser alle senatorene hjem til sine respektive hjemstater for å drive valgkamp før presidentvalget 03. november. For McConnell sin del ser Trump ut til å ha godt fotfeste i Kentucky.

Ifølge de siste målingene som er å oppdrive fra Kentucky, ligger republikanerne og Trump godt an.

I en valgmåling gjennomført av Quinnipiac University tidligere denne måneden ligger den sittende presidenten an til få 58 prosent av stemmene i staten.