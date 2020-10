Solskjær advarer: – Vi husker alle hva som skjedde forrige gang

Manchester United - Chelsea ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo fra kl.18.00!

Én seier var fasit for Manchester United etter tre serierunder, men etter nedsablingen av Newcastle forrige helg, og triumfen i Paris i midtuken, virker det som om Solskjær og co for alvor er i ferd med å finne formen. I kveld venter Chelsea på Old Trafford.

– De har vært litt som resten av lagene i ligaen. De har hatt noen gode kamper, og noen mindre gode kamper. Men jeg tror ting begynner å falle på plass for flere nå, så det blir en tøff kamp mellom to lag som kjenner hverandre godt, sier Ole Gunnar Solskjær.

Sist lagene møttes på Old Trafford var i serieåpningen i fjor. Den gang vant Solskjærs mannskap hele 4-0, men denne sesongen har de røde djevlene slitt på «drømmenes teater», og de venter fortsatt på sitt første hjemmepoeng.

– Vi må forbedre hjemmeformen vår, og vi må se på hvordan vi forbereder oss til kamp. Kanskje må vi gjøre ting på en annen måte, sier Solskjær.

Strålende borte

Men der hjemmeformen har vært så som så, er historien på bortebane en annen. Med unntak av tapene i forrige sesongs FA Cup- og Europaliga-semifinale på nøytral grunn, har det blitt ti seirer på de siste ti bortekampene i alle turneringer.

– Om vi spiller slik vi har gjort i de siste to kampene kommer vi til å skape sjanser og mål. Vi har jo lagt merke til hvor godt vi har gjort det på bortebane. Nå er det på tide å starte hjemme også.

Så langt denne sesongen har Solskjærs mannskap tapt to av to på eget gress. I serieåpningen tapte de 1-3 for Crystal Palace, før de i forrige hjemmekamp ble rundspilt av Tottenham i det ydmykende 1-6-tapet – et nederlag Solskjær ikke glemmer med det første.

– Jeg tror ikke noe kan slette det minnet, det vil alltid være i historiebøkene og vi må alltid leve med den forestillingen. Nå må vi fokusere på å gå videre. Det har skjedd så mange ganger i denne klubben at det har kommet overraskende resultater eller tilbakeslag, men vi har alltid slått tilbake, understreker nordmannen.

Advarer mot reprise

Etter to seire på rappen er det god stemning i Manchester United-garderoben. Spesielt 2-1-seieren borte mot Paris Saint-Germain i midtuken var av det solide slaget, men Solskjær advarer mot å bli for selvtilfreds.

– Vi husker alle hva som skjedde etter forrige gang vi slo PSG. Så denne uken blir en sjanse for spillerne, og oss i støtteapparatet, til å bevise at vi har tatt steg siden den gang, sier han og smiler.

Solskjær snakker om perioden etter at Manchester United slo PSG 3-1 på Parc des Princes i åttedelsfinalen i Champions League i 18/19-sesongen.

Seieren i Paris var klubbens tolvte seier på 14 kamper under Solskjær, men etter triumfen var hvetebrødsdagene over. Tre strake tap og exit i både FA Cupen og Champions League var det som ventet for United den gang. Solskjær er lite sugen på at historien skal gjenta seg.

– Derfor er denne uken en fin test for oss. Vi har talentfulle spillere, det vet vi. Men vi må respektere det grunnleggende i fotballen og ha riktig innstilling. Vi må løpe mer og kjempe mer enn de andre lagene, sier han.

Midtstopper høster skryt

En som kan få en ny mulighet i backrekka til United i kveldens kamp er Axel Tuanzebe. Midtstopperen erstattet Harry Maguire til kampen mot PSG, og leverte meget solid mot den franske mesteren.

– Vi har alltid visst at Axel er en veldig god midtstopper, og om han holder seg frisk kommer han til å spille mange kamper for oss. Han har alle ferdighetene en midtstopper i Manchester United trenger. Vi har troen på den gutten, det er helt sikkert, sier Solskjær bestemt.

Det er derimot ikke bare Tuanzebe som er aktuell til møte med Frank Lampards utvalgte. Edinson Cavani venter fortsatt på sin debut – den kan komme i kveld.

– Han har vært borte fra fotballen såpass lenge, så han trengte en oppkjøring. Han har forberedt seg veldig metodisk, og selv om han ikke følte seg klar mot PSG, håper jeg at han føler seg klar til kampen i kveld, avslutter Solskjær.

