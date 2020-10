Bevæpnet mann forskanset seg i egen bolig – politiet har kontroll på situasjonen

– Det er mye politi på stedet for å ha kontroll på situasjonen, skriver Øst politidistrikt på Twitter klokken 22.49.

Politiet skriver videre at de ikke har kapasitet til å besvare medias henvendelser.

TV 2s reporter på stedet sier at det er et stort boligområde som er sperret av ved Tusenfryd og Fålesloråsen.

Helse og hundepatruljen er også på stedet. Politiet stopper all trafikk som kjører mot området og veien er sperret fra begge sider.

Klokken 00.04 skriver politiet i Øst på twitter at situasjonen er under kontroll.

– Ingen fare for naboer eller andre, men publikum bes holde seg unna da politiet ikke er ferdig med sine undersøkelser på stedet, skriver politiet.

Til NTB sier politiet at mannen er pågrepet.

– Mannen ble pågrepet like før midnatt. Nå skal han få tilsyn av lege, så får vi se hva som skjer videre, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB ved 1-tiden natt til lørdag.

Har du tips i saken? Send til tips@tv2.no.

Ba om bistand

Øst politidistrikt har også bedt om bistand fra Oslo politidistrikt.

– Vi bistår med enheter fra Oslo by, men kan ikke opplyse hvor mange. Men vi har ikke tømt Oslo by for ressurser, forteller operasjonsleder i Oslo, Svend Christian Lie.

Politiet i Øst ba om flere ressurser fra Oslo i 21-tiden.

– Vi vet ellers ingenting om selve aksjonen, sier Lie.

BA OM BISTAND: Øst politidistrikt måtte be om bistand fra Oslo. Foto: Sunniva Nerbøberg / TV 2

Hørte hyling

En mann som TV 2 snakket med fortalte at han skulle levere et kjøleskap til boligområdet.

– Jeg fikk ikke slippe gjennom. Dette er et typisk strøk for barnefamilier, sier han.

En annen kilde på stedet forteller at han hørte hyling og roping i forkant av politioppbudet. Politiet er bevæpnet.