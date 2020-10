Byttet ut etter 21 minutter: – Bielsa er nådeløs

Aston Villa - Leeds 0-3 (0-0)

Ti minutter var gått da Pascal Struijk kom for sent inn i en takling av Jack Grealish og ble belønnet med gult kort.

Det så ikke ut til å bekymre Struijk noe særlig, som gikk rett inn i en ny hard takling like etter som endte frispark til Aston Villas Douglas Luiz.

– Når han har gult kort fra før og går inn med knottene i foten på Luiz, er han heldig som ikke får sitt andre gule, mener TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Om ikke Struijk brydde seg, gjorde i hvert fall Marcelo Bielsa det. Ni minutter senere var nemlig kveldens arbeidsoppgave over for nederlenderen. 21 minutter sto det på klokken da han ble byttet ut til fordel for Jamie Shackleton.

– Det viser hvordan Bielsa er. Han tenker utelukkende på hva som er bra for laget akkurat nå. Nå var det Struijk som måtte ut, fordi Bielsa var livredd for at han skulle få sitt andre gule kort. Det er mange trenere som ville vært skeptiske til å ta det byttet allerede etter 20 minutter, men Bielsa er nådeløs, understreker Huseklepp.

– Det er sånt en god far gjør. Han kan ikke være redd for å såre følelsene til spillerne, sier artist og Leeds-supporter Lars Vaular i Premier League-studio.

Leeds-manageren hadde følgende å si om byttet etter kampen:

– Han fikk et tidlig gult kort, og det var mye bevegelighet i midten av banen, så jeg tok ham ut på grunn av det, forklarer Bielsa til BT Sport.

Bamford-hattrick

Aston Villa hadde hatt de største sjansene de første 45 minuttene, mens Leeds hadde slitt med å komme til gode avslutninger. Men gjestene fikk en drømmestart på andreomgang da Patrick Bamford satte inn 1-0 ti minutter ut i omgangen.

Samme mann smelte ballen i krysset fra 17 meter i det 67. spilleminutt og dermed ledet Leeds 2-0.

Men verken Bamford eller Leeds var ferdig der. Med et kvarter igjen på klokken var hatricket et faktum.

– Det er rett og slett skyhøyt nivå av det Bamford bedriver med i denne andreomgangen her, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Da den tredje gikk inn var det en glede. Det var et stort øyeblikk for meg. Jeg kommer til å fortelle barna mine om denne kvelden, og jeg kommer aldri til å glemme dette, sier Bamford til BBC etter kampen.

Det endte i 3-0-seier til Leeds og dermed var det slutt på Aston Villas seiersrekke. Leeds klatrer med fredagens seier opp på en tredjeplass i Premier League med ti poeng.

– Folk sier at Bielsa er en myte. men jeg mener vi har vist at Leeds er her for å konkurrere, understreker Bamford.

– Det var en god prestasjon, men vi var bedre i andreomgang. Vi forsvarte oss bra, vi angrep bra og vi var heldige som scoret før de gjorde, sier Bielsa som også hadde litt skryt til Bamford:

– Jeg er veldig glad på hans vegne. Alle målene var veldig bra, noen av de fineste målene han har scoret for oss.