– Jeg har lagt ut en god del badedrakt-bilder i det siste, noe som som er skumlere enn det virker som, skriver den tidligere alpintstjernen Lindsey Vonn på Instagram.

I en bildeserie har hun delt flere badedrakt-bilder, og en skjermdump som viser noen av kommentarene hun har fått i sosiale medier.

«Hun tror hun er mye heitere enn hun er... feite knær»

«Jeg er i 60-årene, har født to barn og ser bedre ut»

«Sett den feita rumpa i et telt!»

«Puppeløs»

– Hensynsløse

Det er noe av det Vonn har fått i fleisen.

– Selv som idrettsutøver er det hensynsløse kommentarer og medieoppslag som river kroppen min i stykker, og jeg innrømmer at det noen ganger sårer meg, skriver hun.

36-åringen er opptatt av å vise sunne kroppsidealer.

– Jeg er en vanlig person og noen ganger henger jeg slapt, slik at magen brettes over, cellulitter vises på rumpa eller jeg ikke fyller badedrakt-toppen helt riktig... Men jeg husker alltid hvordan kroppen min har hjulpet meg med å oppnå store ting i livet mitt, og jeg er stolt av hvor sterk jeg er. Jeg bruker ikke de minste størrelsene og det er helt greit for meg, skriver Vonn.

– 100% naturlig

Hun sier hun aldri tukler med bildene - eller med kroppen sin for den saks skyld.

– En ting jeg kan love dere alle er at jeg aldri bruker photoshop på bildene mine og jeg er stolt over at jeg aldri har hatt noen form for plastikkirurgi. Ingen botox, ingen fillers, ingen småoperasjoner. Bokstavelig talt ingenting. Jeg er 100% naturlig og 100% Lindsey, skriver hun.

Derfor har hun et klart budskap til alle som ikke er helt fornøyd med seg selv, og alle som mottar ufine kommentarer i sosiale medier.

– Hold deg sterk, hold deg sunn og elsk deg selv uansett hva haterne sier. En spesiell takk til alle dere som har vært positive og støttende... la oss fortsette kulturen med kroppspositivitet, avslutter Vonn.