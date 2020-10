Lars Vaular var tre dager unna å opptre foran Leeds-fansen. Så kom kravet han ikke kunne innfri

Lars Vaular er i tillegg til artist stor Leeds-supporter. Grunnen til at det ble slik handlet om at Vaular som barn stort sett gjorde det samme som storebroren. En dag valgte å gå en annen vei.

– Han kalte meg for skyggen, og for å komme ut av skyggen og sette mitt inntrykk på verden så tenkte jeg at siden han holdt med Liverpool, måtte jeg holde med noe annet, forteller Vaular når han gjester TV 2s Premier League-studio i forbindelse med kampen mellom Leeds og Aston Villa fredag kveld.

– Jeg gikk til min mor og spurte om det skulle bli Everton eller Leeds. Hun likte Leeds sine hvite drakter. Jeg tror det også var emblemet, så det startet der, legger han til.

Lars Vaular iført Leeds-drakt i musikkvideoen til låten «Gary Speed». Foto: Skjermdump, TV 2

«Gary Speed»

I 2013 ga han ut albumet «1001 hjem» med singelen «Gary Speed». En sang om Leeds sin historie og Leeds-legenden selv.

– Det er ikke bare en rosenrød historie, men jeg bruker på en måte Gary Speed som et slags gudebilde, forbilde og det som alle skal strekke seg etter. Å bli en ærlig type, for han var en veldig real og ærlig spiller og respektert av både medspillere og motspillere, forklarer Vaular.

– Det er jo egentlig veldig rart at vi driver og er så opptatt av engelsk klubbfotball, og folk har en voldsom tilhørighet til noe som skjer langt vekke. Det er også det aspektet ved det der jeg skjønte at her er noe som er litt større enn meg, sier Vaular.

Fikk Leeds-invitasjon

«Gary Speed»-låten ble til, men Vaular hadde egentlig aldri planer om å gi den ut.

– Det var fordi den var helt på siden av alle andre ting jeg lagde, egentlig. Men det er ofte de tingene som blir interresante.

Så kom henvendelsen fra Leeds som inviterte Vaular til Elland Road for å synge låten i forbindelsen med en kamp.

Det skjedde ikke.

– Tre dager før jeg skulle reise fikk jeg en mail om at det var en del ting i teksten... for jeg skriver jo også om Lee Bowyer og Jonathan Woodgate sin voldsepisode der det er rasisme inne i bildet, og økonomisk vanstyre og sånn. Så det er sikkert mange ting som klubben offisielt ikke kan stå for at jeg sier på deres bane, sier Vaular.

– Jeg tror kanskje de tok en sånn google translate, fortsetter han med et stort smil.

– De ser jo bare «name-droppingen» med Gary Speed, Gary Speed, og tenkte at det var en ren hyllest. Men da de tok den google transelaten, da var det ferdig for Lars Vaular, sier han og ler.

Leeds ba Vaular ta bort mye av teksten dersom han skulle få lov til å fremføre den på Elland Road.

– Jeg sto igjen med refrenget, og da tok jeg rett og slett det kunstneriske valget at min ytringsfrihet står veldig sterkt for meg.