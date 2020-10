Ble frastjålet sparepengene – nå nedringes de av folk som vil vippse

Pernilles far blir kontaktet av folk fra hele landet som vil erstatte beløpet datteren ble frastjålet denne uken. Nå gir familien pengene til noen som trenger dem mer.

Fredag fortalte TV 2 om Pernille (8) som ble frastjålet 2000 kroner fra lommeboken sin på bytur med moren og en venninne. Da raste faren over den eller de som hadde stjålet pengene fra et barn.

Nå renner det inn meldinger og pengeoverføringer fra folk over hele landet, og familien er imponert over all omtanken.

– Det er lykkeønskninger, folk sender meldinger og viser medfølelse, og det setter vi stor pris på, sier pappa Eric Støle Karlsen.

Samtidig forteller han at det aldri var meningen at de skulle tjene penger på å dele historien.

– Vi vil ikke være utakknemlige, men vi som foreldre har allerede erstattet pengene som ble borte. Det er ikke meningen at andre skal sende sin egen ukelønn, forteller Støle Karlsen.

Gir pengene videre

Familien har valgt å takke nei til penger fra de som tar kontakt, men får likevel tilsendt overføringer fra folk som vippser uten å snakke med dem først.

Derfor har de sammen med Pernille bestemt seg for å gi pengene videre til noen som virkelig trenger det.

– Vi har bestemt oss for å gi pengene som kommer inn til Barnekreftforeningen, ettersom dette er barn som trenger pengene mer enn oss, sier Karlsen.

– Mange gir oss penger fordi det er et barn det er snakk om, så vi diskuterte at vi ville gi pengene til noen andre barn, forklarer han.

Familien har spurt alle som har sendt penger om det går greit at de gir det videre til foreningen, og fått utelukkende positiv respons.

– Prinsippet som var viktig

Nå ønsker de at folk som har lyst til å bidra heller sender penger til Barnekreftforeningen, og sier at de som allerede har vippset kan være trygge på at pengene går dit.

Han sier at det var prinsippet som var viktig for familien å formidle, og bevisstgjøringen rundt å kunne gjøre opp for seg etter en gal handling.

– Det viktigste for oss er at folk tar den samtalen med at det riktige å gjøre er å levere pengene tilbake. Det er lov å dumme seg ut, angre og gjøre det godt igjen, forklarer han.