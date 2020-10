Haalands lagkamerat smittet av korona

Borussia Dortmund-spiller Emre Can har testet positivt på koronaviruset.

Det melder klubben i en pressemelding på sin hjemmeside, og opplyser at Can, som testet positivt fredag, er symptomfri og i isolasjon. Han vil være borte fra laget de to kommende ukene, og vil returnere dagen før møtet med Bayern München 7. november.

Dortmund-forsvareren var ikke med laget til Champions League-oppgjøret mot Lazio tidligere i uken.

Dortmund opplyser videre at resten av spillergruppen og trenerapparatet har testet negativt, og at lørdagens derby mot Schalke dermed ikke står i fare.

Tidligere har Manuel Akanji også testet positivt for koronaviruset. Han var tilbake på Dortmunds treningsfelt denne uken.