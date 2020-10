Over én million smittede: – Jeg vet ikke hvordan dette kommer til å ende

PARIS (TV 2): Frankrike er inne i den andre smittebølgen. Servitør Laetitia Said (23) frykter de neste ukene blir tøffe og er mest redd for å smitte mamma og pappa.

Kafebordene på utsiden av restauranten Villa Sophia i Paris er tomme. Vanligvis er bordene fulle av gjester som tar en sen lunsj eller en tidlig aperitiff. Turistene er borte. Det siste døgnet er det registrert 42.000 nye smittede i Frankrike.

Det samlede antallet koronatilfeller i landet har nå passert én million.

– Mange er redde. De er redde for å gå ut og engstelige for å gå på restaurant. Jeg vet ikke hvordan dette kommer til å ende, men jeg håper de raskt finner en vaksine, sier Laetitia.

Utvider portforbudet

I nærmere to måneder var restauranten stengt. Nå snakker flere helseeksperter om at det må en total nedstengning til for å dempe smitten. Men de økonomiske konsekvensene vil være store, hvis Frankrike skal stenges ned igjen. Fredag kveld besøkte president Emmanuel Macron Pointoise-sykehuset utenfor Paris.

– Det er for tidlig å si om vi går mot lokale nedstengninger eller om de blir mer omfattende, sa Macron under besøket.

De nye og strengere smitteverntiltakene vil ihvertfall vare fram til starten av desember. Det spøker for mange av julemarkedene i Frankrike. Landets aller største, som ligger i Strasbourg er allerede avlyst.

Laetitia er lei av at hun ikke kan gå ut med venner. Det er portforbud i Paris og i en stor del av landet. Fra klokka 21 til klokka 6. Fra natt til lørdag er 2 av 3 franskmenn underlagt portforbud. Men hun har ingen problemer med å skjønne at det er nødvendig å bremse festingen nå.

Sykepleier Pierre Schwob Tellier gruer seg til å gå på jobben om dagen. Den andre smittebølgen er igang og situasjonen på sykehuset hvor han jobber er vanskelig. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Jeg er ikke redd for meg selv. Jeg er mer redd for familien min, faren og moren min. Og for folk jeg kjenner og gjestene våre. Jeg er redd for å bli smittet eller å smitte noen andre, sier Laetitia.

Ny smittebølge igang

Utenfor et sykehus i utkanten av Paris møter vi Pierre Scwhob Tellier(31). Han er sykepleier og i ni år har han gått nattevakter ved sykehuset Beaujon. Han forteller at det er tøft å gå på jobb om dagen.

– Situasjonen er ekstremt presset på sykehuset vårt, sier han.

De har knapt kommet seg ut av den første smittebølgen. Mange har måttet avlyse ferie og har jobbet ekstremt lange vakter. Problemet er at sykehussektoren allerede var sterkt presset før koronaen kom. Det er generelt mangel på helsepersonell og ikke nok sykehussenger. Nå slår presidenten fast at landet er inne i den andre smittebølgen.

– Hvordan ser du på det?

– Kommer vi til å klare å håndtere den andre smittebølgen? Det vet jeg ikke, sier Pierre oppgitt.

Han forteller at det er en tung stemning på jobb. Sykepleierne og resten av personalet er trøtte og utslitte og de ser ingen ende på pandemien. Nord i Frankrike er pasienter flyttet til andre sykehus for å avlaste allerede fulle sykehusposter.

Franske helsemyndigheter opplyste fredag at det er påvist 42.032 nye smittetilfeller. Dette er 410 flere enn det foregående døgnet.

Dermed har det samlede antallet smittede i løpet av pandemien passert 1.041.000.