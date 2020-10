Tusenvis av døde sel skylt i land på kort tid: – Prøver å finne svar

– Det vi har sett den siste tiden er at det er færre nye tilfeller av døde selunger, og mange døde hunner, sier marinebiolog Naude Dreyer til nyhetsbyrået Reuters.

Dreyer, som jobber for organisasjonen Ocean Conservation Namibia (OCN), sier at det er blitt funnet over 7000 døde seler på kysten av Namibia den siste tiden. Bilder fra stedet viser omfattende mengder døde dyr ligge strødd langs kystlinjen.

Frykter høyere dødstall

Marinebiologen frykter antallet døde seler er høyere, ettersom deres undersøkelser i hovedsak har sentrert seg rundt stranden Pelican Point.

Per nå er dødsårsaken ikke kjent. I forrige uke ble det meldt at prøver av de døde dyrene skulle sendes Sør-Afrika, men dette er ifølge Dreyer ikke skjedd enda som følge av de strenge reglene for å sende prøvene.

– Vet ikke hva vi leter etter

– Vi prøver så godt vi kan å finne svar gitt den komplekse etterforskningen hvor vi ikke vet hva vi leter etter.

Landets fiskeri- og havressursdepartement har ikke besvart Reuters hevendelser.

Per nå er OCNs hovedteorier rundt massedøden at fiskebestanden i området har flyttet seg, og at selene derfor har sultet i hjel, eller at giftstoffer eller sykdom kan ha spilt inn. Ifølge OCN kan ingenting utelukkes på nåværende tidspunkt.